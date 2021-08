Las últimas 5 fotos de JD PANTOJA 🇲🇽 que arrasan en su cuenta de Instagram

JD PANTOJA 🇲🇽 (@juandediospantoja) revolucionó su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 4.031.410 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más relevantes fueron:





No puedo comprender la felicidad que mi princesa me ha dado en sus más de 2 años de vida. Sin duda estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, TE AMO KIMA, MIENTRAS DIOS ME DE VIDA, Siempre estaré para ti mi amor 😭🙏🏻





LA FAMILIA ES PRIMERO.





La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia 🤙🏻





La cucaracha cuando le echas veneno ðŸ˜





El primero que adivine qué canción estaba cantando (no fue NO GOZA) le depositaré 500 USD 😉 Pd: estoy contento porque el Gym se está notando un poco.

Juan de Dios Pantoja es un youtuber de nacionalidad mexicana, originario de la ciudad de Mazatlán Sinaloa, nació el 16 de noviembre de 1995. Debutó en YouTube el 26 de marzo de 2016 y actualmente concentra millones de suscriptores.

En el mundo de la música colaboró con Khea en el sencillo «Se motiva», en el 2018. En abril del 2020 lanzó el tema «Mi plan» con la participación de Noriel. A principios del 2020 firmó un contrato de grabación con Universal Music Latino en asociación con MPM Productions.