Las 5 fotos imperdibles de Carolina Soto que están arrasando en Instagram

De: tu mamá para: mi hijo Valentino😍 hoy es un día especial, una nueva faceta llega a nuestras vidas entras al colegio, te conviertes en un niño más independiente, llegan más responsabilidades y momentos q serán inolvidables! Tu papá y yo estaremos en todo este proceso, acompañandote, dándote la seguridad que necesitas para crecer y aprender❤️ confieso que aunque me llena de emoción verte crecer y cumplir metas, tengo nostalgia de ver lo rápido q pasa el tiempo… las horas del día se reducen para estar juntos, pero se q debes prepararte y aprender tanto! Se que vas a cumplir tus sueños! HOY ABRI LOS OJOS Y TE ENCOMENDE A DIOS Y A LA VIRGEN MARIA, se que eres y seguiras siendo un buen ser humano para la sociedad! Que Dios te guíe siempre por el camino del bien y de la verdad! TE AMO INFINITO✨❤️ a estudiar se dijo!





Feliz cumpleaños al otro AMOR DE MI VIDA! Mi hermano😍🥰 @martinelkhoury te amo tanto tanto tanto mono! Q Dios te bendiga mucho✨





Mi compañía fiel🐶😍🥰 somos muy felices siempre juntas❤️





Una pausa✨🌱 ☀️los domingos siempre se recarga ⚡️





SORPRESA! Me uní con @cejas_catalinajaramillo y @cjmedical_ para obsequiarle a 3 seguidoras los siguientes premios! #CatalinayCaroGiveaway . . Participa y te regalamos: 1 KIT RECUPERACIÓN FULL ( Kviar, gota mágica, nutrigel y Skin & Brow) 1 Terapia de Revitalización Folicular en cejas Para cada GANADORA Para llevarte todo esto debes: *Seguir ambas nuestra cuenta de Instagram @cejas_catalinajaramillo @cjmedical_ @caritosotooficial *Darle like a esta foto. *Taggear a 2 amigas que les gustaría participar en este #CatalinayCaroGiveaway Condiciones: *Solo serán válidas las participaciones entre el 15 al 22 de Agosto 2021. * La ganadora solo será la que quede elegida. Sus amigos no serán ganadores. * El ganador será mencionado en las historias de la marca el día 23 de Agosto 2021. * El premio será entregado a la ganadora cuando asista a cualquiera de nuestras sedes a nivel nacional, Bogota, Medellín, Barranquilla, Cali o Pereira. * Se podrán eliminar comentarios inapropiados. * Puedes comentar todas las veces que quieras, pero solo será válida una participación, es decir el primer comentario. * Solo se tendrán en cuenta las participaciones de perfiles personales, es decir, no será válida la participación de perfiles de empresas o marcas. * No se tendrán en cuenta los comentarios en los que se etiqueten cuentas repetidas. * Las cuentas que etiquetes deben ser reales y no de famosos y/o empresas. * Si la cuenta ganadora no cumple con todos los requisitos se elegirá otro ganador. * Válido en Bogota, Medellín, Barranquilla, Cali y Pereira. * Esta actividad no está asociada, administrada ni respaldada por Instagram ni Facebook.