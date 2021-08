La octava etapa de la Vuelta arranca en Santa Pola sin Alejandro Valverde

El líder de la clasificación general, Primo Roglic (d), saluda al colombiano Egan Bernal (i) en presencia de Pavel Sivakov (c), en la salida de la octava etapa de La Vuelta a España que transcurre, este sábado, entre Santa Pola y La Manga del Mar Menor, con 173,7 km. de recorrido. EFE/Manuel Bruque

La Manga del Mar Menor (Murcia), 21 ago (EFE).- La octava etapa de La Vuelta 2021 ha arrancado en la localidad alicantina de Santa Pola sin la presencia de Alejandro Valverde (Movistar), que no podrá acompañar al pelotón este sábado en la entrada a su tierra, Murcia, por la dura caída que el viernes que le obligó a abandonar.

Valverde, que va a ser operado este sábado en la capital murciana de una fractura en la clavícula derecha, lamenta tener que dejar la ronda española "a las puertas de casa", ya que la etapa finaliza en La Manga del Mar Menor.

"Duele dejar así La Vuelta después de sólo una semana a las puertas de casa", dice el campeón del mundo de 2018, quien ha querido dar "muchas gracias por los mensajes de ánimo y el cariño" que le están mandando.

Y también ha querido enviar "toda" su "fuerza" a sus compañeros del Movistar "para el resto de carrera".

La organización de La Vuelta, por su parte, le ha mandado "mucho ánimo" a Valverde por su "triste abandono", algo que recordó que no ocurría "desde su debut" hace 19 años, en 2002. Pero también le ha hecho un guiño de cara a su recuperación apuntando que le "espera el año que viene", en 2022.

"Es un pena acabar así La Vuelta, donde no abandonabas desde su debut. Te esperamos el año que viene", anima La Vuelta a quien la ganara en 2009 y suma en ella siete podios finales.