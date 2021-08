La llegada del huracán Henri obliga a jugar el lunes la cuarta ronda

Jon Rahm de España en acción durante el torneo The Northern Trust en el Liberty National Golf Club en Jersey City, Nueva Jersey (EE.UU.), hoy 21 de agosto de 2021. EFE/EPA/Justin Lane

Jersey City (EE.UU.), 21 ago (EFE).- La cuarta ronda y final del torneo The Northern Trust, del ATP Tour, ha sido reprogramada para el lunes y no se podrá jugar el domingo debido a la proximidad del huracán Henri en las costas del Noreste.

El PGA Tour decidió cerrar el campo Liberty National el domingo aproximadamente una hora antes de que los líderes comenzaran la tercera ronda del sábado, que procedía según lo programado.

Henri se convirtió en huracán a última hora de la mañana del sábado, y la costa de Nueva Jersey frente a Manhattan estaba bajo una advertencia de tormenta tropical y una alerta de inundación.

Será la segunda vez en 10 años que el evento inaugural de los playoffs de la Copa FedEx se vea interrumpido por un huracán. En 2011, cuando el torneo estaba en Plainfield, la llegada del huracán Irene obligó al recorrido a acortar el evento a 54 hoyos y terminó el sábado. Esa semana también contó con un terremoto.

El meteorólogo de la gira consideró que, si bien Henri se había movido ligeramente hacia el Este, había demasiado viento y lluvia en el pronóstico para intentar mantener el campo abierto para jugar el domingo.

El plan era quitar todas las cámaras conectadas en postes de 12 metros que sirven al sistema Shotlink de medir cada tiro de cada jugador, y volver a colocarlas en su lugar cuando el torneo se reanude el lunes.

Los horarios de salida para la ronda final no se decidirían hasta el domingo por la tarde. Era posible agruparlos en tríos y comenzar en ambos tees si se necesitaba tiempo para preparar el curso.

El español Jon Rahm, número uno del mundo, lidera en solitario la clasificación después de haberse completado las dos primeras rondas.