La banda venezolana de rock Caramelos de Cianuro arranca una gira en Puerto Rico

Fotografía cedida por MS Agency que muestra a los miembros de la banda venezolana de rock Caramelos de Cianuro, Asier y Pavel, en Miami (EE.UU.). EFE/MS Agency

San Juan, 21 ago (EFE).- La banda venezolana de rock Caramelos de Cianuro arranca este sábado en Puerto Rico una gira que la llevará por varias ciudades de Estados Unidos.

La presentación en la isla se llevará a cabo en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, y solo podrán asistir personas que se hayan vacunado contra la covid-19.

La banda, liderada por Asier Cazalis (voz) y Pável "El ruso" Tello (bajo), revisitará con la fanaticada local su amplia lista de éxitos en el rock latino desde la década de 1990, entre estos, "Verónica", "Santarios", "El último polvo", "El martillo", "Las notas", "No eres tú", "Como serpiente" y "Retrovisor".

Los éxitos rockeros serán intercalados con temas como: "Booty call", "Escalofrío", "Átame", entre otros.

Además, aprovecharán para presentar su nueva producción discográfica, "Control", producida por Juan Blas Caballero y Caramelos de Cianuro.

La placa presenta once temas en los que Asier y Pável comparten autoría con Yolanda Cazalis y Frank Monasterios.

"Este disco representa la culminación de años de trabajo y es la fotografía de una banda en el tope de sus condiciones", afirmaron Asier y Pável en un comunicado de prensa.

"Todos los factores se alinearon. Por primera vez tuvimos el tiempo y los recursos necesarios para hacer el mejor trabajo de nuestra carrera".

Asier y Pável se replantean el formato de banda de rock y ahora, como un dúo, dejan evidencias de su buen engranaje como autores, músicos y productores.

"Escribir y producir como dúo nos liberó de las restricciones de una alineación tradicional y nos abrió un mundo de posibilidades. Quisimos hacer un disco de rock, pero con valores de producción modernos. Un disco que se nutre del pasado, pero que también ve hacia el futuro", añadieron.

Tras su presentación en Puerto Rico, la banda actuará en Miami el 3 de septiembre, en Orlando el 4 de septiembre y en Atlanta el 10 de septiembre.

Caramelos de Cianuro, una de las bandas del rock en español más importantes, viene de presentar los discos "Retrovisor acústico" en 2019 "Live from Paris" en 2018.

Además, ha sido nominada al Latin Grammy y han obtenido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, además de participar regularmente en importantes festivales internacionales como Vive Latino, Lollapalooza y Pepsi Music Fest, entre otros.