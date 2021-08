JJ.PP.- Parsons: "Es el momento para poner a la familia delante de la tele y aprender con los Juegos Paralímpicos"

TOKIO, 21 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro)



El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, considera que la celebración de los Juegos Paralímpicos en Tokio "es el momento" para que las familias se reúnan ante el televisor y "aprender" con lo que transmiten la cita y sus protagonistas, y tiene claro que aún se necesita mucha "visibilidad" para los deportistas con discapacidad.



"Pienso que los padres y las madres deberían verlos con sus hijos, creo que es el momento de poner a la familia delante de la televisión y aprender con los Juegos Paralímpicos. Todos somos diferentes, pero la diferencia es una fortaleza, no una debilidad, y lo que nos conecta es que somos seres humanos. Es importante invertir 15 ó 30 minutos al menos delante de la televisión para verlos", afirmó Parsons en una entrevista este sábado con Europa Press en la capital japonesa.



El brasileño aseguró que la cita "es una experiencia increíble desde el punto de vista deportivo". "Es increíble ver a los deportistas en los 22 deportes del programa y el que se acerque a conocerlo pasará un tiempo increíble ante el televisor. Este es un evento de transformación y de percibir el potencial de un ser humano y sorprenderse. Para la gente que no conoce los Juegos Paralímpicos, su primera reacción es de sorpresa", advirtió.



En este sentido, cree que todavía hay mucho por hacer en cuanto a dar a conocer el deporte con discapacidad y que no sería lo ideal ahora plantearse celebrar juntos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. "Estos Juegos son el único evento global en el que las personas con discapacidad están en el centro de todo y su discapacidad no es sólo respetada, sino valorada, y sus historias son contadas", explicó.



"En este momento esto es muy importante. Todos juntos sería tal vez el sueño, pero ahora estos Juegos Paralímpicos hacen que podamos abrir puertas, llamar la atención, y eso es más importante hoy que tener los Juegos juntos. Creemos que es fundamental tener los Juegos Paralímpicos para lanzar a las personas con discapacidad también fuera del deporte", prosiguió Parsons.



El dirigente del Movimiento Paralímpico recordó que celebrar la cita junto a los olímpicos podría provocar que los deportistas con discapacidad no fueran "visibles". "La visibilidad es todavía muy importante para estas personas. 1 de cada 7 personas en este mundo tiene discapacidad, ¿dónde están?. La visibilidad es fundamental aún en este momento. En el futuro sería increíble tener los Juegos para todos, pero no es una realidad en este momento", sentenció.



"SÓLO VOY A ESTAR RELAJADO EN LA CLAUSURA"



El presidente del CPI no está "nervioso" a tres días de que se inaugura el evento, aunque sí "un poco ansioso" después de tener un trabajo "muy difícil durante estos últimos 20 meses". "Estar ahora tan cerca, a tres días, es increíble, y ver a los atletas tan contentos en la Villa, es fantástico, pero sólo voy a estar relajado en la clausura", subrayó con una sonrisa.



"Creo que nadie en el mundo estaba preparado para esto", indicó el brasileño, elegido en su cargo en 2017. "Recuerdo que en la Ceremonia de Clausura de Rio 2016 le dije a la gente del CPI que si habíamos podido organizar los Juegos en estas condiciones, podríamos hacer cualquier cosa, pero no imaginaba una pandemia, nadie podía imaginarla", recalcó,



Además, tampoco "nadie sabía como iba a desarrollarse el virus" cuando decidieron aplazar Tokyo 2020 en marzo de 2020 ni "como se podían organizar unos Juegos de una manera sana, protegiendo a los atletas y también a la población de Tokio. Pero fuimos aprendiendo, ganamos confianza con el tiempo y ahora tras los Juegos Olímpicos sabemos que las medidas y las restricciones funcionan", comentó.



Por ello, los Juegos Olímpicos de hace una semana les han dejado "como gran lección" que las medidas funcionan. "Podemos decir con tranquilidad que no tuvieron nada que ver con los números que han subido en Tokio, se logró separar estas dos 'burbujas' y seguro que nosotros haremos lo mismo", detalló.



Sin embargo, tampoco habrá público. "Siempre se pierde porque a los atletas les gusta, pero somos ambiciosos en términos de televisión y contamos con que 4,2 billones de personas alrededor del mundo los van a ver, lo que es un incremento en comparación con Río de Janeiro, por lo que el legado en forma de impacto está garantizado. Era muy importante tener público, pero esta es la mejor decisión para proteger a la población", aseveró.



"EL DEPORTE PARALÍMPICO EN ESPAÑA ES FORTÍSIMO"



Finalmente, Parsons habló sobre una futura candidatura de Madrid para volver a albergar los Juegos. "Sería increíble que tuviera un proyecto olímpico y paralímpico, es una ciudad que respira deporte. Me acuerdo la última vez que lo intentaron, en 2013, para acoger estos Juegos, y yo estaba en la Comisión de Evaluación del COI, y era una candidatura muy fuerte", resaltó.



"El deporte paralímpico en España es fortísimo, con organizaciones muy fuertes y atletas como la leyenda Teresa Perales, David Casinos o Susana Rodríguez, que dio un ejemplo estando en la primera línea ante el coronavirus como médico y al mismo tiempo entrenando. España tiene muchos ingredientes para poner en marcha una candidatura fantástica y si lo logran, me encantaría estar allí aunque no sería yo ya el presidente", concluyó el presidente del CPI.