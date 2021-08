Ismail Yaakob jura su cargo como nuevo primer ministro de Malasia

EFE/EPA/FAMER ROHENI

Bangkok, 21 ago (EFE).- Ismail Sabri Yaakob juró este sábado su cargo como nuevo primer ministro de Malasia tras recibir el respaldo mayoritario del Parlamento, por lo que se convierte en el tercer jefe de gobierno del país en los últimos tres años, indicó la agencia de noticias estatal Bernama.

Ismail recibió el apoyo mayoritario del Parlamento tras ser nombrado ayer por el rey, Abdullah de Pahang, como sucesor en el cargo de Muhyiddin Yassin, que dimitió el lunes tras perder el apoyo del principal partido de su coalición de gobierno.

Ismail Yaakob, de 61 años, es un veterano de la política malasia que ejerció de vice primer ministro de Muhyiddin y es además vicepresidente del partido Organización Nacional de los Malayos Unidos (UNMO), que gobernó durante seis décadas el país hasta que perdió las elecciones en 2018 acosado por las acusaciones de corrupción contra sus principales líderes.

El nuevo primer ministro ha sido una figura clave en la respuesta de Malasia contra la pandemia de covid-19, donde ha impulsado uno de los ritmos de vacunación más rápidos de Asia, con un 35 por ciento de la población completamente vacunada, pero no ha evitado la propagación de contagios en las últimas semanas.

Su ascenso supone la vuelta al poder de UNMO, el partido político más importante de Malasia, que desencadenó la crisis al retirar el apoyo a Muhyiddin el pasado 8 de julio.

Este partido perdió en 2018 las elecciones legislativas después de que su candidato, el exprimer ministro Najib Razak se viera envuelto en un escándalo de corrupción sobre el desfalco del fondo de inversión malasio 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

El escándalo fue destapado en 2015 cuando el diario The Wall Street Journal y el portal Sarawak Report denunciaron el desvío de unos 681 millones de dólares del fondo hacia las cuentas privadas del exmandatario, que atribuyó el dinero en su cuenta a donaciones de la familia real de Arabia Saudí.

El nombramiento de Ismail, que no se ha visto implicado en ningún escándalo de corrupción, se produce después de que Muhyiddin dimitiera el lunes tras permanecer 17 meses en el poder y después de perder en las últimas semanas el apoyo del principal partido de su coalición de gobierno y en medio de las críticas por la difícil situación de la pandemia de covid-19.

Muhyiddin llegó al poder en marzo de 2020, antes de que se declarara la emergencia contra la pandemia, tras abandonar abruptamente la coalición gobernante y arrebatar el poder tras una serie de intrigas en el Legislativo.

En los 17 meses que ha liderado el gobierno, el Ejecutivo más corto de la historia de Malasia, el hasta ahora dirigente interino ha sido criticado por su incapacidad de gestionar la crisis sanitaria y amortizar el golpe económico a medida que la división política se acentuó a raíz de varios episodios de transfuguismo.

La crisis política de Malasia llega cuando el país se enfrenta a su peor ola de la covid-19 durante toda la pandemia, en la que ha llegado a superar los 22.200 casos diarios y más de 350 fallecidos.