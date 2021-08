Isa Pantoja desea que su madre y su hermano vendan Cantora: "Ojalá se resuelva pronto"

21-08-2021 Isa Pantoja expresa su deseo de que Cantora sea vendida lo antes posible. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 21 (CHANCE)



No está en crisis con Asraf Beno. Isa Pantoja lo ha dejado claro por activa y por pasiva. La pareja no atraviesa por el mejor momento, pero está dispuesta a superar sus diferencias y continuar con su relación. Lo que sí sigue en crisis es la relación entre su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera, quiénes estarían dispuestos a deshacerse de Cantora, algo que Isa desea que suceda pronto.



"La cosa es complicada y ojalá se resuelva pronto", expresó la hija de la cantante. Aunque Isa es consciente de que deshacerse del bastión de la herencia de Paquirri "es muy complicado", dadas las características y condiciones de la finca de Medina Sidonia que se ha convertido en el refugio de Isabel Pantoja durante todo este tiempo.



Acompañada de su novio, Asraf Beno, la contertulia televisiva desmiente todos los rumores de crisis que últimamente los acechan. "No hay ningún problema", aseguró Isa con mucha tranquilidad y dejando constancia, una vez más, que los dimes y diretes no les afectan.