Henri va rumbo al noreste de EE.UU., donde empezarán hoy a sentir sus efectos

Miami, 21 ago (EFE).- La tormenta tropical Henri avanza con vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora (110 km/h) hacia las costas del noreste de EE.UU, donde puede tocar tierra el domingo convertida en huracán, algo que no sucedía en esa zona desde hace tres décadas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EEUU informó este sábado de que las fuertes lluvias asociadas a Henri pueden empezar a sentirse en partes de la costa estadounidense hoy mismo.

A las 08.00 horas (12.00 GMT), Henri estaba localizada a unas 200 millas al sureste del cabo Hatteras (Carolina del Norte) y a unas 525 millas (850 km) al sur de punta Montauk (Nueva York).

La zona donde los meteorólogos pronostican que puede tocar tierra, entre Long Island (Nueva York) y la isla Watch Hill, en Rhode Island, está bajo advertencia de huracán, y hay otras alertas emitidas por el NHC para zonas de la costa de Nueva York, incluida la ciudad de Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts.

El NHC emitió además alertas específicas por la marejada ciclónica que puede producir Henri, con riesgo de subida del nivel del mar de hasta 5 pies (1,50 metros) en algunos puntos de la costa.

Según medios locales, desde hace 30 años no había habido una tormenta con nombre que tocase tierra tan al norte de la costa este de EE.UU.

Nueva Inglaterra, como se denomina la región del noreste de EE.UU., no suele aparecer en los mapas y gráficos del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, por su lejanía de los trópicos.

Henri se mueve a 12 millas por hora (19 km/h) en dirección norte-noreste, pero va a hacer un giro hacia el norte-noroeste esta noche, además de fortalecerse hasta llegar a ser huracán o casi.

Con esa fuerza se espera que toque tierra en Long Island o el sur de Nueva Inglaterra el domingo, de acuerdo con el NHC.

Los vientos de tormenta tropical de Henri se extienden hasta las 115 millas (185 km) de su centro.

Además de la marejada ciclónica, que en combinación con la marea puede causar inundaciones en determinadas zonas del litoral, Grace producirá vientos y lluvias fuertes y algún tornado en Nueva Inglaterra.

El NHC advirtió del riesgo de inundaciones repentinas y el desbordamiento de ríos en la zona donde impactará. EFE

