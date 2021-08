Haití.- La ONU elogia la capacidad de "resistencia" de los haitianos y destaca el trabajo en las labores de socorro

20-08-2021 Varias personas observan los daños causados en un edificio tras el terremoto en Haití POLITICA LATINOAMÉRICA HAITÍ SOCIEDAD ALDEAS INFANTILES SOS HAITÍ



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Durante una misión de dos días en Haití, la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohamed, ha destacado su asombro por la "resistencia" del pueblo haitiano y ha puesto en valor que los equipos de socorro "trabajan día y noche".



Mohamed ha remarcado que la población de Haití se ha movilizado rápidamente para apoyarse entre sí tras el terremoto de 7,2 grados de magnitud en la escala de Richter de la semana pasada y la posterior tormenta tropical. Por el momento se han registrado ya más de 2.100 fallecidos y otros 10.000 heridos.



Tras el movimiento sísmico la tormenta tropical 'Grace' ha azotado el país y ha provocado inundaciones en las zonas ya afectadas, algo que ha derivado en que cerca de 600.000 personas se encuentren ahora en situación de necesidad de ayuda humanitaria.



Durante su visita a Haití, Mohamed se ha reunido con las comunidades más afectadas por los fenómenos naturales en la ciudad de Les Cayes. "He presenciado una vez más la increíble resistencia del pueblo haitiano", ha resaltado.



"Nos encontramos aquí en solidaridad con Haití y estamos asombrados por el increíble trabajo que están haciendo las autoridades nacionales y las agencias de la ONU para ayudar en estos tiempos difíciles", ha manifestado la vicesecretaria general de Naciones Unidas.



Mohamed, junto con el administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner, se ha reunido, también, con el primer ministro, Ariel Henry, a quien ha reiterado el apoyo de la ONU a un país que encara "múltiples dificultades".



"Lo que he observado en esta visita es devastador: tanta destrucción y sufrimiento. Y, sin embargo, al mismo tiempo he visto la solidaridad y la esperanza del pueblo haitiano ante semejante tragedia", ha enfatizado Mohamed.



Finalmente, ha añadido estar "conmovida" por el compromiso de los rescatistas y voluntarios de Protección Civil del país tras el terremoto. "Haití necesita nuestro apoyo en este momento crítico", ha zanjado.