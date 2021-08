Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Tenerife merece más ante el Sporting

21-08-2021 Tenerife - Sporting. El Tenerife no pudo pese a merecerlo (0-0) con el Sporting en la segunda jornada de LaLiga SmartBank, con el público del Heliodoro Rodríguez López presente, en un sábado sin goles tampoco en el Lugo-Real Sociedad B y con la victoria (0-2) del Fuenlabrada en Alcorcón. DEPORTES LALIGA



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Tenerife no pudo pese a merecerlo (0-0) con el Sporting en la segunda jornada de LaLiga SmartBank, con el público del Heliodoro Rodríguez López presente, en un sábado sin goles tampoco en el Lugo-Real Sociedad B y con la victoria (0-2) del Fuenlabrada en Alcorcón.



Tanto el cuadro canario como el asturiano ganaron su primer partido de la temporada la semana pasada, y el dos de dos estuvo más en manos del Tenerife. Diego Mariño fue el mejor de los visitantes y entre él y poste truncaron las mejores ocasiones.



El Sporting entró bien pero en el segundo tiempo no logró mantener el ritmo. Mientras, el Fuenla sumó sus primeros puntos con la victoria sobre un Alcorcón que fue mejor en el primer tiempo pero que sufrió en el segundo, con los goles de Kanté y Anderson.



Además, el Lugo se tuvo que conformar con otro empate, como el de su estreno, aunque fue mejor que la Real Sociedad B. El cuadro gallego tuvo las mejores ocasiones, a pesar de que el filial 'txuri-urdin' dejó buena imagen, pero no las aprovechó.



--RESULTADOS DE LA SEGUNDA JORNADA:



-Viernes 20.



Real Valladolid - Real Zaragoza 2-0.



Almería - Real Oviedo 2-1.



-Sábado 21.



Lugo - Real Sociedad B 0-0.



Tenerife - Sporting Gijon 0-0.



Alcorcón - Fuenlabrada 0-2.



-Domingo 22.



UD Ibiza - Málaga 17.00.



Eibar - Ponferradina 19.30.



Girona - Las Palmas 19.30.



SD Huesca - Cartagena 22.00.



-Lunes 23.



Mirandés - SD Amorebieta 20.00.



Leganés - Burgos CF 22.00.