Fútbol/Primera.- Previa del Levante - Real Madrid

El Real Madrid de Ancelotti afronta el difícil test del Levante



Los blancos no han estado especialmente acertados ante los granotas en las últimas temporadas



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid visita este domingo al Levante (22.00 horas) en un partido de la segunda jornada de LaLiga Santander con la intención de dar continuidad a la buena imagen ofrecida en su debut ante el Alavés y de confirmar las notables sensaciones ante un Levante que se ha convertido en su 'bestia negra' en las últimas temporadas.



Los pupilos de Carlo Ancelotti tienen por delante un difícil test ante uno de los equipos que mejor le ha tomado la medida desde que Paco López es su técnico. La cita servirá para que los blancos midan su nivel en este segundo capítulo de Liga, con el mercado abierto y antes de afrontar la última jornada previa al parón internacional, un clásico de las primeras semanas de septiembre.



El conjunto merengue debutó en el Campeonato Nacional de Liga con una clara victoria ante el Deportivo Alavés (1-4). Un triunfo que allanó el arranque de Ancelotti, añadió galones a Benzema y confirmó que Nacho tiene condiciones más que de sobra para ser defensa titular en el equipo de sus amores. Además, Alaba tuvo un gran estreno y Bale -en su anarquía- quiere parecer otro jugador.



Los blancos parecen resignados a ese último movimiento que dé la estocada definitiva al mercado de fichajes con Kylian Mbappé. "No me importa lo que pase en el cierre del mercado", dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido con los valencianos. El francés, cuyo futuro sigue en el aire -sin renovación en el PSG-, permanece sin dar pistas a 11 días para que se cierre cualquier operación.



Esa es el único traspaso que podría esperar el Real Madrid en este mes de agosto en el que ha perdido a su capitán Sergio Ramos, precisamente con salida hacia el Paris Saint-Germain. Mientras tanto, Ancelotti deberá gestionar los recursos que tiene en sus manos y olvidar por el momento la posible llegada de un Mbappé que ha copado toda la información merengue estos días.



Ancelotti afronta el partido con una baja importante, la de Luka Modric, que no se entrenó este viernes con el grupo por unas molestias y no estará entre los elegidos. Además, el técnico italiano tampoco tendrá a su disposición a los lesionados Toni Kroos, que está en la recta final de su recuperación y Dani Ceballos, de baja desde los pasados Juegos Olímpicos. Sin embargo, recupera a Dani Carvajal para el lateral derecho.



De esta forma, Ancelotti podría dar la titularidad a Isco para completar la sala de máquinas junto a Casemiro y Valverde. El brasileño es fijo para conseguir el "equilibrio" que tanto ha demandado 'Carletto'. La defensa será la misma que en Vitoria y la delantera también, repitiendo el tridente Bale, Hazard y el recién renovado Karim Benzema.



POSTIGO, SOLDADO Y DANI GÓMEZ, BAJAS



Por su parte, el Levante llega al segundo partido de Liga tras empatar con el Cádiz en su debut (1-1), en el Nuevo Mirandilla, y con tres ausencias importantes para Paco López, la de Sergio Postigo, la del veterano Roberto Soldado y la de Dani Gómez. Estos dos últimos, ambos exmadridistas, no podrán medirse a su exequipo por lesión y estarán 'KO' hasta principios de septiembre.



Sin embargo, el conjunto granota presentará un once de garantías con Martí y Morales en la parte atacante. El 'Comandante' ya marcó en la primera jornada demostrando que no se le acaban las pilas a sus 34 años, además de Melero, Campaña y De Frutos en segunda línea.



El Levante mantiene un curioso 'cara a cara' con los blancos pues han ganado en dos de los tres últimos enfrentamientos. Uno en Valdebebas (1-2) la pasada temporada y el otro, en la 2019-20, como locales (1-0) habiendo puntuado en dos de las últimas cinco visitas del Real Madrid: una victoria y un empate. Resultados que animan al optimismo en Orriols.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



LEVANTE: Aitor Fernández; Son, Coke, Duarte, Róber, Clerc; De Frutos, Melero, Campaña, Morales; y Roger Martí.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Nacho, Alaba; Casemiro, Isco, Valverde; Hazard, Bale, Benzema.



--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).



--ESTADIO: Ciutat de València.



--HORA: 22.00/Movistar LaLiga.