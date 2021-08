Fútbol/Primera.- (Crónica) El Valencia frustra al Granada con polémica

Espanyol y Villarreal no arrancan



Fer Niño debuta a lo grande con el Mallorca



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Valencia rascó un empate (1-1) al Granada en Los Cármenes en la segunda jornada de LaLiga Santander, en un sábado que dejó un nuevo empate para Espanyol y Villarreal y un debut glorioso de Fer Niño con el Mallorca, en el 0-1 ante el Alavés.



El cuadro andaluz se adelantó en una contra letal culminada por Luis Suárez, con asistencia magistral de Carlos Bacca, cuando el Valencia estaba atacando. La defensa José Bordalás falló en tres toques locales, pero el cuadro 'che' reaccionó bien.



Le faltó eso sí lo más importante, el gol que no llegó pese a tener buenas ocasiones de Guedes y Maxi. Aarón Escandell sacó un repertorio de paradas que mantuvo al Granada, aunque en la última de un largo descuento la tuvo de nuevo Suárez. Robert Moreno reaccionó en la reanudación y el cuadro local mejoró.



Con cambio de sistema y un Luis Milla que se multiplicó, el Granada pasó a tener un partido cómodo. El Valencia se apagó en ataque y falló la que tuvo por medio de Maxi. Llegando al 90', una internada de Gayá trajo el penalti de Puertas que convirtió Soler en el 1-1. Una pena máxima muy protestada ya que el contacto parecía mínimo, más del capitán 'che' con el césped.



La frustración de Los Cármenes fue aún mayor cuando con el tiempo cumplido anularon a Montoro el 2-1, después de tocar el balón en Duarte, entre mano y fuera de juego. Un nuevo empate para el Granada y cuatro puntos para un Valencia que sabe sumar con Bordalás.



Las tablas son de momento el único resultado que conocen Espanyol y Villarreal, igualados en el duelo que les enfrentó en Barcelona. El cuadro perico fue mejor que un 'submarino' poco fluido y lejos de su versión de campeón de Europa. El recién ascendido llegó a celebrar la victoria pero el tanto sobre la bocina de Wu Lei no subió al marcador por una mano del jugador local.



Los de Vicente Moreno, con el calor del público en su regreso a casa en Primera, movieron mejor el balón con Embarba y Puado, pero a Raúl de Tomás le faltó el gol. Del mismo modo, Gerard Moreno no tuvo su mejor día en una floja primera parte de los de Unai Emery. Rulli salvó a los visitantes y ambos siguen sin marcar.



A FER NIÑO LE GUSTA MALLORCA... Y VITORIA



En el primer encuentro de la tarde el Mallorca se puso con cuatro puntos en un gran regreso a Primera, gracias al gol de Fer Niño, que debutaba, en el minuto 80. Con el '26' que vistió su padre en su primera temporada en el Mallorca, el canterano del Villarreal aprovechó una asistencia perfecta de Salva Sevilla.



Los cambios, con mucho donde elegir, sonrieron a un Mallorca que lo mereció en la segunda parte, con un larguero-palo de Abdón Prats como la más clara. Mientras, el Alavés quiso guardar el punto sobre todo al quedarse con 10 por la segunda amarilla de Duarte. Niño, que debutó marcando con el 'submarino' también en Mendizorroza, endosó a los de Javi Calleja su segunda derrota.