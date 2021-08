Fútbol.- Marcelino: "Hemos pasado por encima del Barça muchos momentos"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, elogió a su equipo por pasar "por encima del Barça muchos momentos" del empate (1-1) este sábado en San Mamés, donde pudo disfrutar de un "momento muy esperado" con la afición.



"Estoy satisfecho en parte. Orgullo del juego del equipo, del esfuerzo, del nivel de presión, de lo que no lo estoy es del resultado, cuando haces tantas cosas bien. Te queda ese sinsabor", dijo en rueda de prensa tras la segunda jornada de LaLiga Santander, antes de destacar ese encuentro con la afición.



"Viví un momento muy esperado, ser entrenador local del Athletic, estar en ese banquillo con gente. Durante muchas fases del partido me pregunté qué pasaría aquí con 50.000. Espero pronto tener esa oportunidad", añadió.



El preparador de los vascos apuntó que el partido de los suyos no puede tener ningún "pero", a pesar de que el tramo final fue del Barça. "Si no metemos goles no vamos a ganar partidos. Hoy estamos todos orgullosos, en muchos momentos hemos pasado por encima del Barça. Hacerlo 90 minutos es imposible. Vamos a descansar y luego a pensar en el Celta, no más allá. Tenemos que llegar y el gol acertaremos también", dijo.



"Todo necesita un tiempo, Messi es un símbolo y está cercano en el tiempo, el transcurrir del tiempo dirá cómo es el Barça sin Messi. No se necesita comparar, hay ciclos", añadió sobre la ausencia del argentino.



"El Athletic tiene un estilo y una filosofía propias. Siempre que he venido a San Mamés vine a sufrir, ahora espero, como entrenador del Athletic, que hagamos sufrir a los rivales. Hay que trabajar y ganar y ojalá haya una unión absoluta", terminó.