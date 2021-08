Estas son las 5 fotos de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 de las que nadie deja de hablar en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) causó un gran éxito en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 284.849 de interacciones entre sus followers.

• Llegaste hace 6 meses y aunque eres el más chiquito en Edad, eres mi MAYOR MAESTRO. No cambiaria nada, absolutamente nada de lo que he vivido y hemos vivido para tenerte hoy en mis brazos. GRACIAS por escogerme y darme el privilegio de ser tu MAMÁ, GRACIAS por acercarme más y más a DIOS fortaleciendo mi FE, GRACIAS Por llenarme de fuerza y demostrarme a mi misma que nada me queda grande, GRACIAS porque me has enseñado a valorar cada segundo de mi vida a tu lado, en familia. TE AMO hijo, perdóname si en algún momento de tu vida no llegas a estar de acuerdo con algo que hice, perdóname si desde el amor he tomado decisiones que en algún momento no te gusten. Eres mi SALVADOR DE SUEÑOS, TE AMO HIJO, TE AMAMOS 😍😍🙏🏽🙏🏽soy la mamá más ORGULLOSA, algún día te contaré cómo has logrado cambiar vidas… DIOS te bendiga y te siga llenando de LA SALUD QUE YA TIENES!!





• GRACIAS, MUCHAS GRACIAS 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #Repost @alanroblesgtz with @make_repost ・・・ Para que todo siga creciendo, necesitas que las cosas vayan cambiando: personas, experiencias, aprendizajes, un amor por ti renovado y relaciones más sanas; incluso una que otra crisis y unas cuantas lágrimas nuevas.. #ChidoGüan 🤘 #AlanRoblesGtz . 💬 Si te gusta comenta unas manitas arriba 🙌🤩 y guárdalo. 🙋‍♂️ Menciona o compártelo con alguien que quieras que lo lea para que llegue más amor y motivación al mundo 😊 . #NotasDelDia #autovalor #creerenti #frasespositivas #frasedeldia #buenasvibras #inspiracion #actitudpositiva #pensamientopositivo #volveraempezar #vivirmejor #valiente #crecer #motivacion #mujeresemprendedoras #amor #empoderamiento #miedos #vida #destino #soñadores #emprendedores #amorpropio





#LosDescoordinadosDíaADía faltaba una profesora amorosa y paciente jajajajaja @juandiegovanegasl @caritosotooficial @carloscalero29 @apuntesdecata @diaadiacaracoltv video y edición por el MEJOR @sanebrioo 🤣🤣





Y aunque no lo crean el paso de @apuntesdecata esta muy de moda @humbertoelgato @carlitosvargasm @maleja_restrepo 👀👀





• GRACIAS @unicef_colombia Y @caracoltv Por pensar en mi para ser parte de: Voy por ti, Juega Por Mi. Los que hemos logrado entender que vinimos a este mundo a servir…vamos por el camino correcto. Gracias a todas las personas que hicieron sus donaciones y a los amigos @unicef_colombia que lo hacen mensualmente. AMO compartir con seres humanos únicos @carloscalero29 @humbertoelgato @maleja_restrepo @carlitosvargasm ustedes me hicieron el día 🤣🤣 Los Quiero

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.