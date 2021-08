El retorno de Isak amenaza al Rayo

El jugador de la Real Sociedad, Alexander Isak, celebra un gol. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

San Sebastián/Madrid, 21 ago (EFE)- La Real Sociedad se aferra al retorno del sueco Alexander Isak y a la vuelta del público al Reale Arena en partido oficial para intentar lograr su primer triunfo de la temporada ante un Rayo Vallecano que cayó goleado en la primera jornada y aún no se ha estrenado en su retorno a Primera.

Isak estuvo ausente en la primera jornada en el Camp Nou por problemas musculares que parecen ya superados y su presencia será bien recibida por Imanol Alguacil, que salió decepcionado con el comportamiento de su plantilla en Barcelona.

La alianza con la afición después de dieciocho meses sin público en las gradas supone otro espaldarazo para el objetivo de un conjunto donostiarra que funcionó bien en la pretemporada pero no en el debut liguero ante los azulgranas.

Alguacil tiene bajas importantes para este partido, ya que esta semana ha perdido a su capitán, Asier Illarramendi, y tampoco ha recuperado a Igor Zubeldia, Monreal o Diego Rico, además de tener en el dique seco para largo tiempo al portero Matthew Ryan y aún más al delantero Carlos Fernández.

Enfrente estará el Rayo, que llega al partido tras caer goleado en la primera jornada frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, en un encuentro en el que fue expulsado el portero francés Luca Zidane.

Esa baja obligada en la portería la ocupará el guardameta internacional macedonio Stole Dimitrievski, que disputó la Eurocopa con su selección.

Para este partido, Andoni Iraola recupera al central montenegrino Esteban Saveljich, que ha superado una lesión sufrida en pretemporada y, si no hay sorpresa de última hora, formará en el centro de la zaga junto con Alejandro Catena.

La principal duda a nivel táctico se antoja sobre la posibilidad de alinear tres centrocampistas en la medular, dejando al argentino Oscar Trejo como máxima referencia en ataque, o sacrificar a un jugador en el medio para apostar por un delantero como Andrés Martín o incluso el franco-marroquí Yacine Qasmi.

Esta será la vigésimo cuarta vez que Real Sociedad y Rayo se enfrenten en partido oficial en San Sebastián, con un balance de catorce victorias para el conjunto vasco, cinco empates y cuatro triunfos para el cuadro madrileño.

- Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Silva, Merino; Isak, Oyarzabal y Portu.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Saveljich, Fran García; Nteka, Valentín; Isi Palazón, Trejo, Álvaro; Andrés Martín.

Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés).

Estadio: Reale Arena.

Hora: 17.00.

------------------------------------------------------------

Clasificación: Real Sociedad 18° (0 puntos) Rayo Vallecano 20° (0 puntos).

La clave: Isak es la principal amenaza para el Rayo porque llega en forma tras una notable pretemporada.

El dato: el Rayo solo ha ganado en cuatro de sus veintitrés visitas a la Real. La última fue el 17 de enero de 2015.

La frase:

- Imanol Alguacil: "El Rayo es diferente pero igual de peligroso que el Barcelona".

- Iraola: "Isak cambia la forma de jugar de la Real"

El entorno: se esperan algo más de 8.000 aficionados en las gradas del Reale Arena de San Sebastián, por la limitación de aforo y las restricciones sanitarias anticovid.