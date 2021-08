El reencuentro del campeón

Los jugadores del Atletico de Madrid durante el entrenamiento del equipo este sábado en el Estadio Wanda Metropolitano en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid/Elche (Alicante), 21 ago (EFE).- Un año, cinco meses y dos semanas después, la afición del Atlético de Madrid regresará al Wanda Metropolitano al reencuentro con su equipo, con el campeón, en el partido de la segunda jornada contra el Elche, con el estreno en el once de Rodrigo de Paul y aún sin Luis Suárez, todavía suplente.

Aún no al completo, todavía con los condicionantes de un aforo reducido al 40 por ciento -27.000 espectadores-, con la distancia de seguridad, con la inseparable mascarilla y con las restricciones propias de la pandemia, el conjunto rojiblanco volverá a sentir desde las gradas a sus seguidores, a escuchar el ruido, a vibrar...

Desde el 7 de marzo de 2020, con el 2-2 entre el conjunto rojiblanco y el Sevilla, cuando su equipo competía sólo por entrar en la Liga de Campeones hace dos temporadas, en 2019-20, a falta de once citas para el cierre del campeonato, la afición del Atlético no había vuelto a su 'casa'. Ni entonces ni en todo el curso 2020-21.

No pudo ver en el campo ninguno de los 38 partidos, ni en los 19 de su territorio ni en los 19 como visitante, de toda la histórica temporada pasada de su equipo, líder incontestable de LaLiga Santander casi desde el principio, apurado después, y campeón final en Valladolid, con el aliento de los seguidores fuera del estadio.

No pudo rugir el Wanda Metropolitano con aquel gol de Luis Suárez que firmó la remontada de campeón contra el Osasuna (2-1) en la penúltima cita del torneo, cuando más presión sentía el Atlético en una primera posición entonces en duda, acechado por el Real Madrid. Ni siquiera tampoco en el debut del '9' uruguayo en la primera jornada, en aquel 6-1 al Granada del que aportó dos dianas.

La primera victoria contra el Barcelona en la Liga de la era Diego Simeone también fue a puerta cerrada, igual que la secuencia de triunfos, ocho consecutivos -incluido el 1-0 al conjunto azulgrana- con el que el Atlético demostró la pasada temporada que era un firme aspirante, después campeón, a ganar la Liga 2020-21.

Ni tampoco sufrió en sus butacas del estadio con el 2-2 del Celta en los instantes finales o la derrota por 0-2 con el Levante (la única del curso como local). Ni pudo aclamar al héroe Jan Oblak cuando paró un penalti a Joselu Mato, del Alavés, al borde del final, con la Liga en ebullición. Son hoy recuerdos de televisión.

Hasta este nuevo curso, hasta la segunda jornada de la campaña 2021-22, en la defensa del título del Atlético, con su capacidad de 68.000 espectadores reducida a 27.000 aficionados, que animarán a un Atlético ganador el pasado domingo en su estreno como vigente campeón en Balaídos (1-2) e incontestable en dos años en su estadio.

Entre 2019-20 y 2020-21, con 45 partidos oficiales en su terreno, el Atlético sólo perdió dos (0-1 con el Barcelona en 2019-20 y 0-2 con el Levante en 2020-21). A la vez empató 12. Y ganó 31. Ahora acumula cinco victorias seguidas en el Wanda Metropolitano, donde saldrá este domingo aún sin el goleador Luis Suárez, aún en rodaje.

Por segundo encuentro seguido, el atacante uruguayo partirá desde el banquillo. También Kieran Trippier y Renan Lodi, los últimos en sumarse a la pretemporada, junto a Ángel Correa. El argentino sí jugará de inicio, como hace una semana en Balaídos, donde fue el protagonista principal con dos goles. Suma ocho en los últimos diez encuentros, entre el tramo final de Liga y el inicio de la actual, más el amistoso de pretemporada que disputó contra el Feyenoord.

A su lado formará Yannick Carrasco, como en la primera cita en Vigo. De hecho, repetirán diez de los once titulares en Balaídos: Jan Oblak, Marcos Llorente, Stefan Savic, José María Giménez, Geoffrey Kondogbia, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Thomas Lemar, además de Carrasco y Correa, estructurados igualmente en un 5-3-2.

Las novedades son Rodrigo de Paul, que se estrena como titular en el centro del campo, y la posición de Kondogbia, que, según las pruebas, suplirá a Mario Hermoso, sancionado por su expulsión en Vigo, en el centro de la defensa. Tampoco están disponibles Joao Félix y Santiago Arias y son duda Felipe Monteiro y Héctor Herrera, a falta del último entrenamiento, esta tarde en el Metropolitano.

Enfrente, el Elche afronta el partido con sensaciones positivas tras la buena imagen ofrecida en su debut liguero y con poco que perder en un partido que no es de su Liga, ya que nunca ha conseguido ganar como visitante al vigente campeón.

El conjunto ilicitano, con un bloque casi idéntico al del pasado curso, se agarra al efecto provocado por la llegada del argentino Darío Benedetto, su delantero más mediático, para mejorar su acierto ante la portería rival, único aspecto negativo que dejó su estreno en la competición.

Benedetto ha llegado en forma y en condiciones de jugar, aunque apenas acumula cuatro entrenamientos con sus compañeros, por lo que lo más probable es que inicie el partido desde el banquillo y que la punta de ataque sea para su compatriota Lucas Boyé y Pere Milla.

El técnico del Elche, Fran Escribá, mantiene la baja por lesión de Pablo Piatti, en la recta final de su recuperación tras una dolencia muscular, y recupera al joven centrocampista de la cantera Jony Álamo.

El equipo no variará del que igualó ante el Athletic, sobre todo porque Escribá tampoco tiene demasiadas piezas en su plantilla para realizar rotaciones, especialmente en el medio campo. Tampoco parece probable que Escribá varíe el sistema de tres centrales con el que el Elche parece sentirse más cómodo.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Kondogbia, Saúl; De Paul, Koke, Lemar; Carrasco y Correa.

Elche: Kiko Casilla, Bigas, Gonzalo Verdú, Roco, Josan, Marcone, Guti, Fidel, Mojica, Milla y Lucas Boyé.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 19.30

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Atlético Madrid (4º, 3 puntos); Elche (14º, 1 punto).

La clave: La inspiración de Correa.

El dato: El Atlético de Madrid sólo ha perdido dos de sus últimos 45 partidos en el Wanda Metropolitano entre todas las competiciones.

La frase: Fran Escribá: "El Atlético tiene la mejor plantilla de la Liga".

El entorno: La afición del Atlético regresa al estadio Wanda Metropolitano un año, cinco meses y dos semanas después.