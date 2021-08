El huracán Grace provoca lluvias intensas en 16 estados de México

Fotografía de un embarcadero ante la llegada del huracán Grace, en el Puerto de Veracruz (México). EFE/Miguel Victoria

Veracruz (México) 21 ago (EFE).- El huracán Grace, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y ya en tierra, provoca lluvias intensas en al menos 16 estados del centro de México, informó este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los estados que resienten lluvias torrenciales son Colima, Guerrero, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz; lluvias intensas Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala, y lluvias muy fuertes en Guanajuato y Morelos y fuertes el Estado de México y la Ciudad de México.

En su reporte más reciente, a las 7.00 horas (12.00 GMT), el organismo indicó que Grace continúa en tierra aproximadamente a 20 kilómetros (km) al sur-sureste de Tulancingo, Hidalgo, y a 100 km al este-noreste de la Ciudad de México.

Registra vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 170 km/h y se desplaza hacia el oeste-suroeste a 22 km/h.

El ciclón tocó tierra como huracán categoría 3 a las 12.30 horas del sábado (05.30 GMT) al norte del municipio de Tecolutla, Veracruz.

DAÑOS EN CIENTOS DE VIVIENDAS

El impacto y avance de Grace, con intensas lluvias y vientos de hasta 190 kilómetros por hora, dejó cientos de viviendas dañadas en el estado de Veracruz y hasta ahora no se reportan víctimas mortales.

Los efectos del fenómeno meteorológico se sintieron con mayor intensidad en el norte de Veracruz, en una región petrolera, rural e indígena, donde sus habitantes reportaron horas de zozobra y terror.

En los municipios de Poza Rica, Tihuatlan, Cazones y la sierra de Papantla los reportes preliminares dan cuenta de cientos de viviendas dañadas, caída de árboles, bardas y anuncios espectaculares.

Una amplia franja de poblaciones se encuentran sin energía eléctrica e incomunicados por el cierre de carreteras federales, estatales y locales; además se cortó la comunicación celular.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que los ríos Cazones, Actopan y La Antigua, los de mayor afluencia en el norte del estado, rebasaron su escala crítica en algunas zonas, por lo que emitió una alerta general ante posibles desbordamientos.

Las lluvias de mas de 300 milímetros por metro cuadrado de las bandas nubosas de Grace afectan toda la región montañosa de Veracruz y la sierra norte del Central estado de Puebla, donde hay anegamientos e inundaciones en zonas urbanas y comunidades rurales.

Las precipitaciones pluviales en la montaña están generando las llamadas "avenidas de agua" en los principales ríos que desembocan hacia el Golfo de México.

El Ejército Mexicano se ha movilizado con su Plan DNIII de ayuda a la población y de manera conjunta con autoridades civiles realizan tareas de rescate en comunidades rurales y centros urbanos, sin que se tenga ahora número exacto de daños.

AUTORIDADES Y POBLACIÓN EN ALERTA

Aunque autoridades locales reportaron que Grace se adentra al territorio central de México, al tiempo que pierde fuerza, pidieron a la población mantenerse alertas ya que las lluvias podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Además, podría haber desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por ello exhortaron a la población de los estados mencionados y a la navegación marítima a atender los avisos del SMN y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez informó que se mantienen en Alerta Roja y advirtió que los efectos de Grace aun se resentirán en las próximas horas.

"Seguimos en Alerta Roja (peligro máximo). El Huracán Grace golpeó territorio veracruzano en categoría 3 y se retira hacia el interior del país; sin embargo, aún no han pasado las consecuencias meteorológicas que trajo", dijo en un mensaje.

El mandatario advirtió que la lluvia intensa y el viento remanente se estacionará por las próximas horas, por lo que llamó a la población de zonas inundables, en las ciudades, barrios, localidades y comunidades, a que busque los refugios más altos.

Recomendó evitar cruzar ríos, no atravesar calles con torrentes de agua y evitar cruzar puentes sobre ríos caudalosos.