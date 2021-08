El hijo menor de Trump estudiará el nuevo curso en un selecto colegio de Florida

En la imagen, el expresidente de Estados Unidos Donald J. Trump, la ex primer dama Melania Trump y su hijo menor Barron Trump. EFE/Al Drago/Pool/Archivo

Miami, 21 ago (EFE).- Barron Trump, el hijo menor del expresidente Donald Trump, realizará el nuevo curso escolar en un selecto colegio privado en Palm Beach, la localidad del sureste de Florida donde la familia reside después de dejar la Casa Blanca, informaron medios locales.

Fuentes de la dirección de Oxbridge Academy, fundado en 2011 por el multimillonario William Koch, donante en las pasadas campañas de Trump, confirmó a The Palm Beach Post que Barron, hijo del expresidente y la exprimera dama Melania Trump, estudiará segundo curso en ese colegio.

El inicio del curso está previsto para la próxima semana y la matrícula cuesta por encima de 34.000 dólares, según medios locales.

También un portavoz de la familia Trump confirmó a la revista People que Barron, de 15 años, estudiará en Oxbridge Academy el curso que ahora se inicia.

Según las fuentes de Oxbridge Academy que hablaron con The Palm Beach Post, Barron contará con la protección de un reducido grupo de agentes del servicio secreto cuando asista a clase para que el impacto sobre alumnos, profesores y empleados sea el menor posible.

Barron Trump reside junto a sus padres en Mar-a-Lago, el club privado propiedad del expresidente en Palm Beach que es legalmente el domicilio de los Trump.

Siendo todavía presidente, Trump cambió a fines de 2019 su domicilio particular desde Manhattan (Nueva York) a Palm Beach, según dijo entonces debido a que los neoyorquinos le habían tratado mal, aunque de acuerdo con analistas la razón puede ser también la baja fiscalidad de Florida en comparación con Nueva York.

En enero de 2021, cuando el demócrata Joseph Biden asumió la Presidencia, los Trump se trasladaron a Mar-a-Lago, donde pasaron el invierno y parte de la primavera, hasta que en junio pasado se trasladaron temporalmente a sus propiedades en el norte para escapar del calor.