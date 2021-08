21-08-2021 El desgarrador y sentido relato de Gustavo González tras la muerte de su padre: "Estuvimos horas agarrados de la mano". MADRID, 21 (CHANCE) Un día duro el que vivió ayer Gustavo González. Su padre acababa de fallecer y el colaborador, al más puro estilo Concha Velasco, no quiso faltar a su puesto de trabajo. Cuando Paco Marsó murió en noviembre del 2010 pudimos ver a la actriz acudir al Teatro La Latina para representar su función, igualmente a Gustavo lo hemos podido poder en el plató de televisión cumpliendo con sus obligaciones profesionales. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Al terminar el programa, el contertulio se ha confesado con Europa Press ofreciendo un desgarrador y sentido relato sobre cómo ha vivido la muerte de su padre. "Estuvimos horas agarrados de la mano porque no sabíamos en qué momento se iba a ir y no baje ni a cenar", confesaba visiblemente agotado el colaborador quién a pesar del cansancio se encuentra "sereno, tranquilo porque ver que mi padre se fue sin dolor y también tranquilo, bien".El padre de Gustavo ha fallecido a los 93 años, una pérdida que sentirán mucho sus hijos mayores: "Creo que están tan apenados cómo yo, porque querían y quieren muchísimo a su abuelo y su abuelo sentía devoción por ellos, asi que bueno ellos evidentemente ellos están muy rotos. A mí me ha reconfortado mucho el poder despedir así de mi padre". A pesar del dolor que perder a un ser querido siempre produce, Gustavo se encuentra satisfecho al haber tenido la oportunidad de despedirse de él: "Ninguno somos perfecto y yo tampoco he sido un perfecto hijo pero si yo creo que nos vamos en paz en el sentido que cuando tiene la oportunidad de despedirte y decirle todas las cosas que puedes decirle pues eso te deja mucho más tranquilo".



En este difícil momento que está viviendo, el apoyo de su pareja, María Lapiedra, ha sido fundamental, algo que destaca el propio Gustavo: "María me mandaba mensajes constantemente y cuando falleció mi padre pues se lo dije a mis hermanos, a mis hijos y a ella". Apoyo que también le han brindado los compañeros de profesión con las numerosas muestras de cariño que ha recibido al hacerse pública la triste noticia: "La verdad es que ya hacia mucho tiempo que no recibía tantos, tantos mensajes de compañeros y amigos, gente de la tele y gente que conoces de hace muchos años y que de pronto aparecen y también te reconforta que te den su cariño, evidentemente".