El brasileño Thiago Galhardo será el cuarto refuerzo del Celta

Thiago Galhardo (c), en un partido con el Internacional. EFE/ Elvis González/Archivo

Vigo, 21 ago (EFE).- El delantero brasileño Thiago Galhardo, futbolista del Internacional del Porto Alegre, será el cuarto refuerzo del Celta de Vigo para este curso si supera el reconocimiento médico al que será sometido, informaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.

El club vigués pagará por la cesión del atacante, al que el técnico Eduardo 'Chacho' Coudet conoce de su paso por el conjunto carioca, alrededor de medio millón de euros, aunque se guarda una opción de compra al finalizar LaLiga Santander 2021-22.

Con el entrenador argentino, Galhardo explotó como goleador en el Internacional, con el que la temporada pasada hizo 11 tantos en 28 partidos. Sería la cuarta incorporación del Celta tras el portero Matías Dituro, el lateral izquierdo Javi Galán y el centrocampista Franco Cervi.

El que no continuará en la plantilla celeste es el extremo Emre Mor, quien este sábado ya no acudió a la ciudad deportiva Afouteza para ejercitarse en solitario como viene haciendo desde que arrancó la pretemporada por decisión de Coudet, que no cuenta con él.

La salida del atacante turco, por el que el Celta pagó cerca de 13 millones de euros al Borussia Dortmund en 2017, era una de las prioridades del director deportivo Felipe Miñambres, que ahora centrará sus esfuerzos en fichar a un central, otra de las peticiones de Coudet, y encontrar equipo a Okay Yokuslu.