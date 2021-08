El 88 % de los participantes de los Juegos Paralímpicos están vacunados

Las 12 jugadoras de la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas que representará a España en los Juegos Paralímpicos de Toki. EFE/ David Ramiro/Archivo

Tokio, 21 ago (EFE).- El 88 % de los participantes de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 están vacunados de la covid, dijeron este sábado los organizadores en una rueda de prensa en la que ofrecieron información actualizada sobre sus medidas anticovid para el evento.

Los protocolos ante infecciones serán básicamente los mismos, pero "hemos tenido que aplicar medidas específicas" teniendo en cuenta "las necesidades de los paratletas y el ambiente" actual en Japón, donde los contagios están en niveles récord, dijo el principal responsable de operaciones de los Juegos, Hide Nakamura.

En este sentido, Nakamura reveló que están considerando adoptar medidas más estrictas, sobre todo para los participantes que residen en Japón y constituyen la mayoría de los positivos detectados tanto durante los Juegos Olímpicos como la antesala de los Paralímpicos.

Los organizadores, que tienen previsto anunciar cambios antes de que arranquen los Paralímpicos el día 24, no especificaron las nuevas medidas, pero señalaron que podría haber cambios en el régimen de pruebas, que actualmente son diarias para atletas y personas cercanas y cada cuatro días como mucho para el resto.

También podrían establecer un período de cuarentena para quienes lleguen de fuera del país mayor al actual, de 14 días.

Los organizadores han realizado hasta el momento más de 40.000 test entre los participantes de los Paralímpicos, 101 positivos.

Los cambios también implican en algunos casos una flexibilización de las restricciones.

"Hay paratletas que no pueden llevar mascarilla por problemas respiratorios o porque necesitan leer los labios de interlocutores", dijo por su parte Hisashi Nakaminami, responsable de la Oficina de Integración de los Juegos Paralímpicos.

Varios atletas han pedido no llevar mascarilla y se están tramitando otras peticiones. A quienes no lleven cubrebocas se les colocará una pantalla protectoras transparente en la zona de la boca marcada con una equis roja para su identificación.

"En cuando a su efectividad, no protegen tanto de la propagación, por lo que será necesario mantener la distancia física", destacó.

Unos 4.400 atletas participarán en los Juegos Paralímpicos de Tokio, mientras que se espera que la cifra de personas llegadas desde el extranjero ronde las 12.000, detalló el director de comunicaciones del Comité Paralímpico Internacional, Craig Spence.

Unas 41.000 personas se desplazaron a Japón para los JJ.OO.

Los organizadores se abstuvieron a dar cifras exactas de participación total puesto que los participantes siguen llegando y está habiendo bajas de última hora como la del equipo de Afganistán, que no participará por la crisis política en el país.

En torno a 128 o 129 comités nacionales tomarán parte en el evento de Tokio, según cifras preliminares.

Además del caso de Afganistán, varios países de Oceanía, entre ellos Samoa, Vanuatu o Tonga, se quedarán fuera por la imposibilidad de cubrir los gastos del viaje por el encarecimiento ante las restricciones y medidas anticovid adoptadas por países de escala como Australia, que exigen cuarentenas incluso en tránsito.