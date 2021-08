EEUU.- Una investigación interna absuelve al policía que mató de un disparo a una asaltante del Capitolio

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Una investigación interna ha absuelto de negligencia al agente de Policía que mató de un disparo a la manifestante Ashli Babbitt durante el asalto que esta mujer protagonizó, junto a cientos de personas, contra el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, según un documento policial recogido por NBC News.



La absolución tiene lugar después de que, en abril, el Departamento de Justicia anunció que no presentaría cargos contra el agente, cuya identidad no se ha dado a conocer.



La muerte de Babbitt fue recogida por las cámaras durante el asalto. La mujer formaba parte de una turba que intentaba entrar por una puerta interior en uno de los pasillos del Capitolio.



Según el relato del Departamento de Justicia, Babbitt intentó trepar por la puerta cuando un agente de Policía abrió fuego contra la mujer, de 35 años de edad, seguidora del expresidente Donald Trump y aficionada a las teorías conspiratorias.



Un memorándum del comandante de la Oficina de Responsabilidad Personal de la Policía del Capitolio indicó que "no se tomarán más medidas en este asunto" después de que el oficial fuera exonerado por abuso de la fuerza.



En su declaración de abril, el Departamento de Justicia indicó que la investigación no encontró evidencia de que el oficial hubiera violado ninguna ley federal y que no había nada que contradijera que creía que era necesario dispararle a Babbitt "en defensa propia o en defensa de los Diputados y demás que desalojaban en esos momentos la Cámara de Representantes ".



"Los funcionarios examinaron las imágenes de vídeo publicadas en las redes sociales, las declaraciones del oficial involucrado y otros oficiales y testigos de los hechos, la evidencia física del lugar del tiroteo y los resultados de una autopsia" y, "con base en esa investigación, determinaron que no hay pruebas suficientes para sustentar un proceso penal", agregó el comunicado.



Un abogado de la familia de Babbitt se ha negado a hacer comentarios.