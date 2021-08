Disminuye la pobreza laboral en México entre primer y segundo trimestre

Un obrero de la construcción desempleado ofrece sus servicios en el centro histórico de Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Ciudad de México, 20 ago (EFE).- Entre el primer y segundo trimestre de 2021 la pobreza laboral en México, porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, disminuyó 0,9 puntos porcentuales a nivel país, indicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En un comunicado, el organismo explicó que en el citado periodo, la pobreza laboral pasó del 39,4 % al 38,5 % a nivel nacional, debido a factores como el incremento trimestral del 2,9 % en el ingreso laboral real, el aumento de la masa salarial de 3,1 % y el incremento en el número de ocupados (4,9 %).

"Se observa un aumento del ingreso laboral real per cápita promedio del primer quintil entre el primer y segundo trimestre de 2021, es decir, en el 20 % de la población de menores ingresos, al pasar de 92,69 a 118.78 pesos reales (unos 4,55 a 5,83 dólares)", apuntó el Coneval.

Agregó que el aumento en el ingreso laboral real per cápita de la población de menores ingresos entre el primer y segundo trimestre de 2021 "contribuye en parte a una reducción de la desigualdad, medida a partir del coeficiente de Gini que pasa de 0,512 a 0,503".

El informe indicó que el ingreso laboral mensual de los hombres ocupados en el segundo trimestre fue 4.755,36 pesos (233,5 dólares), mientras el de las mujeres fue de 3.803,92 pesos (186,79) dólares.

"Esta brecha en el segundo trimestre fue de 951,45 pesos (46,72 dólares), que es 94,91 pesos (4,66 dólares) mayor que la del primer trimestre del año", apuntó el organismo.

Por otra parte, se indicó que el ingreso laboral real de los ocupados residentes en municipios no indígenas fue de 4.585,36 (225,16 dólares), "aproximadamente el doble del ingreso laboral real de los ocupados en municipios indígenas" 2.256,05 (110,78 dólares).

En tanto, la brecha del ingreso entre ocupados residentes en municipios no indígenas y ocupados en municipios indígenas fue de 2.329,31 pesos (114,38 dólares), es decir, disminuyó 117,45 pesos (5,77 dólares) respecto al primer trimestre 2021 (2.446,76 pesos, unos 120,14 dólares).

El informe también señaló que entre el primer trimestre y segundo trimestre de 2021, las tres entidades que tuvieron una disminución en pobreza laboral fueron: Hidalgo con un 6,8 %, Quintana Roo con un 3,7 % y Baja California con 3,5 %.

En contraste, las tres entidades que presentaron un aumento trimestral fueron: Oaxaca con un aumento del 5 %, Guerrero con un 3,6 % y Nayarit con un 2 %.

El Coneval explicó que estimó los datos referentes a la pobreza laboral a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Añadió que en 2020, debido a la contingencia sanitaria, se interrumpió la recolección de la información de la ENOE durante el segundo trimestre de 2020.