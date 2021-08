Cuba afirma que el veto de IATA a su aerolínea es un efecto del embargo de EE.UU.

En la imagen, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 20 ago (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó este viernes que la suspensión del mecanismo de compensación de pagos en el mercado español para la aerolínea estatal Cubana de Aviación es un "efecto práctico" del embargo económico que aplica Estados Unidos contra la isla.

"Suspensión del mecanismo de compensación de pagos en mercado español para Cubana de Aviación, notificada por @IATA, es efecto práctico del carácter extraterritorial del bloqueo de EE.UU.", escribió el jefe de la diplomacia cubana en su cuenta de Twitter.

La medida notificada la semana pasada por la Agencia de Transporte Aéreo Internacional (IATA) a la principal compañía de aviación de la isla "provoca afectaciones a la empresa cubana y la coloca en desventaja respecto a otras aerolíneas", añadió el canciller.

La IATA informó a través de un comunicado enviado a las agencias de viajes que Cubana de Aviación ya no participa en el mecanismo de compensación de pagos Bank Settlement Plam (BSP) de España y le pidió que "retiren todos los importes relacionados con Cubana de Aviación de sus próximos pagos al BSP", aclarando que "deberán liquidarse directamente con la aerolínea suspendida".

El BSP constituye un sistema diseñado para facilitar y simplificar los procedimientos de venta, notificación y remisión de las agencias de viajes acreditadas, con la finalidad de mejorar el control financiero y el flujo de caja.

La medida aplicada a la empresa cubana suele adoptarse en casos de quiebre o riesgo de ello.

La interrupción de la presencia de la aerolínea cubana en el BSP de España obliga a dejar de emitir billetes en ese país, documentos electrónicos de propósito múltiple y reembolsos en su nombre, por lo que no solo daña el mecanismo de reservas de la compañía.

Tras el anuncio de la IATA, autoridades de la empresa Cubana de Aviación aseguraron que continuarán los vuelos a España y afirmaron que la aerolínea honrará los compromisos contraídos con los clientes y no cesará sus operaciones.

Asimismo indicaron que la empresa "ajusta sus estrategias comerciales en el mercado" y dijeron que habían formalizado "su queja" ante este organismo.

Cubana de Aviación es la aerolínea oficial de Cuba, tiene su base de operaciones en el aeropuerto internacional José Martí en La Habana y opera a un reducido número de destinos de América y Europa, entre ellos la conexión de los aeropuertos de La Habana y Santiago de Cuba con el de Madrid.