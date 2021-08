Canales Rivera muestra su rechazo a Karelys y defiende a su primo: "Eva y Cayetano demostraron que son una pareja feliz"

21-08-2021 Canales Rivera muestra su rechazo a Karelys Rodríguez tras el desafortunado comentario de la que se considerara 'amiga especial' de su primo Cayetano. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 21 (CHANCE)



Siempre fiel a los suyos y a su familia, Canales Rivera se ha erigido como defensor acérrimo de su primo Cayetano Rivera tras el comentario espetado por Karelys Rodríguez al ser preguntada por la cogida que el torero había sufrido. "Cornada la de Londres", dijo con sorna la abogada aludiendo al 'affaire' que mantuvo con Cayetano en la capital inglesa. Una respuesta a la que Canales no ha tardado en reaccionar.



"A mí me parece una falta de todo. Yo después de lo que se lo han hecho sufrir y haberse prestado para tantas cosas, que ahora haga un comentario tan jocoso sobre un accidente, que no deja de ser un accidente, pues me parece una falta de todo. Ya que sobre todo ella iba de digna y educada", ha comentado el colaborador televisivo al salir de las instalaciones de Mediaset. Canales opina que esta salida de tono de Karelys se debe a un interés porque los que los focos vayan a su persona y adquiera el protagonismo que perdió tras su fallida incursión como colaboradora televisiva: "Otra cosa no deja que pensar".



Tras mostrar su rechazo a la que se considerara 'amiga especial' de su primo, Canales ha querido dejar claro que Eva y Cayetano no se han sentido ofendidos por Karelys ya que "en su día demostraron que son una pareja feliz, que están súper enamorados, que tienen un hijo increíble y que esto es una anécdota".



En lo que respecta a Cantora y a su posible venta, que podría ser inminente, Canales se muestra expectante porque el destino de la finca de Paquirri está en el aire: "Ya veremos a ver qué pasa".