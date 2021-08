Bajo arresto domiciliario expresidente de la Instancia contra la Corrupción

El presidente de Túnez, Kais Saied. EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

Túnez, 20 ago (EFE).- El antiguo presidente de la Instancia Nacional de Lucha Contra la Corrupción (INLUCC) Chawki Tabib fue puesto hoy en arresto domiciliario apenas tres semanas después de que la justicia abriese una investigación por los supuestos cargos de fraude y falsificación de documentos.

"Un grupo de agentes se ha instalado frente a mi puerta, su responsable me ha informado de que el encargado del ministerio del Interior ha decidido ponerme en arresto domiciliario, en una flagrante violación de mis derechos garantizados por la constitución y la ley", informó Tabib en un mensaje a través de las redes sociales.

Asimismo Tabib advirtió de que "a los que han tomado esta decisión vergonzosa e injusta contra mí: voy a perseguiros ante la justicia en Túnez y en el extranjero".

En una entrevista concedida la pasada semana a la revista francófona Jeune Afrique, el exresponsable aseguró ser víctima de un ajuste de cuentas por parte de grupos de presión que han sido atacados ante la justicia por el organismo que presidió durante cerca de un lustro.

Este abogado fue destituido en agosto del año pasado por el ex primer ministro Elyes Fakhfakh, acusado por la INLUCC de conflicto de intereses al no haber declarado que poseía acciones de empresas privadas que habían contratado con la administración, lo que le llevó a dimitir después de siete meses en el cargo.

Horas después de que las fuerzas de seguridad irrumpieran este viernes en la sede de la Instancia (capital) y evacuaran a todo el personal, el presidente de la República, Kais Said, anunció el cese del actual secretario general, Anouar Ben Hsan, sin precisar los motivos.

La ONG local Iwatch, especializada en la lucha contra la corrupción, instó al encargado del ministerio del Interior, Ridha Gharsalaoui, nombrado el pasado 29 de julio, a explicar las razones de su actuación y preservar los expedientes que contienen información sensible así como proteger la identidad de los lanzadores de alerta que han colaborado con esta institución.

La INLUCC fue creada en 2011 con el objetivo de luchar contra una lacra endémica que mancha todos los estratos de la sociedad y que fue uno de los alicientes de las revueltas populares que terminaron con la dos décadas de dictadura de Zine el Abedin Ben Ali.

En el último informe mundial sobre corrupción de la ONG Transparencia Internacional, Túnez se situó en el puesto 69 de un total de 180 países, apenas cuatro puntos menos que hace una década.

El pasado 25 de julio el presidente anunció el cese del jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea durante 30 días, así como la retirada de la inmunidad parlamentaria "para recuperar la paz social".

El partido islamista Ennahda, principal fuerza política, calificó es decisión de "golpe de Estado", mientras que otras formaciones consideran que se trata de una "rectificación" del proceso democrático.

Desde entonces, la justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares- como la prohibición de abandonar el territorio y arrestos domiciliarios- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados.