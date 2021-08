Bad Bunny anuncia que hará una segunda presentación en Puerto Rico en diciembre

En la imagen, el trapero puertorriqueño Bad Bunny. EFE/Etienne Laurent/Archivo

San Juan, 21 ago (EFE).- El trapero puertorriqueño Bad Bunny anunció que ofrecerá una segunda presentación en Puerto Rico en diciembre próximo, además de la que hará el día 11 de ese mismo mes en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

"El lunes salimos con la segunda función", adelantó Bad Bunny en la noche del viernes durante el segundo de tres conciertos que ofrecerá su colega y compatriota Eladio Carrión, "Sauce Boyz", en el Coca-Cola Music Hall, también en la capital.

Las entradas para la presentación de Bad Bunny el 11 de diciembre próximo, titulada "P FKN R", se pusieron a la venta también ayer, viernes, y se vendieron "en solo minutos", según informaron los productores del evento.

Bad Bunny subió al escenario del concierto de Carrión para ambos cantar el tema "Kemba Walker".

Además, Bad Bunny interpretó en solitario su tema "Yonaguni".

El trapero aprovechó el momento para agradecerle a Carrión todo el apoyo que le ha brindado desde el inicio de su carrera.

"Fue de las primeras personas, si no fue la primera, que me dio la mano hace cinco años en este viaje y hoy está aquí haciendo tres funciones, sin saber que hacías cinco en el Choli. Agradecido siempre contigo, Eladio. Te quiero mucho, lo sabes, y te considero familia", sostuvo.

Para el convierto se requerirá que todas las personas asistentes presenten la tarjeta de vacunación válida de la covid-19 o la Vacu-Id oficial proveída por CESCO Digital.

Además, será la primera gran presentación de Bad Bunny en su isla en más de dos años.

En este escenario también se han presentado artistas de talla mundial como Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Rihanna, Shakira, Sting y Whitney Houston, entre otros.

"P FKN R" es uno de los temas del puertorriqueño, que hace parte de su disco "YHLQMDLG", siglas que significan "Yo Hago Lo Que Me Dé La Gana".

Bad Bunny tuvo que posponer sus conciertos de 2020 en Puerto Rico, tras la pandemia de la covid-19, virus del cual el artista se contagió.

Tras la cancelación de dichos espectáculos, el artista urbano anunció varias funciones en el estadio Hiram Bithorn, pero no fue hasta el martes pasado que se confirmó uno de ellos.

Las fechas originales eran en mayo de 2020 y luego fueron pospuestas para el 30 y 31 de octubre, que resultaron también canceladas ante el repunte de contagios de coronavirus en la isla.

Las dos funciones de 2020 en la isla se vendieron en menos de una hora, respectivamente.

El artista urbano vendió en abril, en tiempo récord, todos los boletos de "El último tour del mundo 2022", gira que lo llevará por 35 ciudades de Estados Unidos.

El concierto de Puerto Rico no forma parte de esa gira, ya que se trata de un espectáculo único en su tierra natal.

"El último tour del mundo 2022" se iniciará el 9 febrero y se extenderá hasta abril de 2022.