Ana María Aldón asegura que se sintió de menos durante la entrevista de Ortega Cano

Este viernes se sentaba en el plató de 'Viva el verano' José Ortega Cano para dar una de las mejores entrevistas que hemos visto en mucho tiempo y es que ya sabemos que al torero no le gusta hablar públicamente de su vida y lo hace en contadas ocasiones. Ayer, el diestro se sinceró y habló también de su relación con Rocío Jurado, algo que ha sido muy cuestionado y la principal afectada ha sido su actual mujer, Ana María Aldón.



Hoy, la colaboradora de 'Viva la vida' se ha mostrado seria en el plató y ha asegurado que pensó '¿Qué hago aquí?' durante la entrevista de su marido, ya que hablaba del amor que sentía por Rocío Jurado y muchos han asegurado que hizo de menos a Ana María.



La colaboradora no ha podido evitar las lágrimas y le ha asegurado a Toñi Moreno que sí se siente querida por su marido: "Si hombre, claro, sino no estaría a su lado, pero el amor de ellos fue tan grande, tan maravilloso, tan idílico... pero yo sé como él ama a rocío, pues hubo un momento que sentía eso, realmente yo soy su mujer".



Ana María Aldón ha dejado claro que ella nunca se ha comparado con Rocío Jurado porque son dos personas distintas y ella lo acepta: "Yo estoy, la que no está es ella. Aunque sé que hay gente que piensa que yo me he comparado con Rocío Jurado, es mentira, yo quiero ser la misma persona de siempre, la que vendía melones... estoy muy orgullosa de mis orígenes, soy quien quiero ser".



Además, Ana María Aldón aseguraba que durante la entrevista se sintió un poc incómoda porque se hablaba de su primera mujer y ella estaba presente: "Ayer, estaba viendo una entrevista a mi marido y veo como habla de la que fue su mujer y te da mucho sentimiento".