Afganistán.- Von der Leyen confirma "contactos" con los talibán para las evacuaciones pero les niega el reconocimiento

Asegura que no habrá fondos europeos para Afganistán si los talibán no respetan los DDHH



Destaca a España como "un ejemplo del alma europea" en tiempos de necesidad



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha indicado que existen ahora "contactos operativos" con los talibán para facilitar las evacuaciones de la capital de Afganistán, Kabul, ahora mismo bajo control insurgente, pero se ha negado a reconocerles y les ha avisado de que cualquier fondo de la UE estará supeditado a su respeto a los Derechos Humanos.



Von der Leyen ha comparecido ante los medios en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), acompañada del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, donde ha visitado las instalaciones temporales de acogida de refugiados afganos procedentes de Kabul, ahora mismo en un momento de extrema tensión tras la reconquista talibán del país.



En ella, la presidenta de la Comisión Europea ha querido dejar muy claro que "hay que diferenciar" entre el "contacto operativo" que existe ahora con los insurgentes y el resto de consideraciones políticas.



"Tenemos contactos operativos con los talibán en momentos de crisis porque hablamos cómo facilitar la salida de la gente de Kabul. En esos casos, desde luego que hace falta un contacto y es importante hablar para salvar vidas, pero no hay conversaciones politicas ni reconocimiento de los talibán", ha asegurado.



Por ello, Von der Leyen ha avisado de que la Unión Europea suspenderá todos los fondos de ayuda a Afganistán a menos que los talibán hagan un ejercicio de respeto a los derechos de los civiles y, en particular, los de las minorías étnicas, mujeres y otras poblaciones especialmente vulnerables.



"Los talibán han hablado de un Gobierno inclusivo y de respeto a las mujeres en el marco del Islam, sea lo que sea que signifique eso, pero quiero dejar claro que los 1.000 millones de euros destinados para los próximos siete años están vinculados al respeto a los Derechos Humanos, y el tratamiento de las minorías y de las mujeres", ha declarado Von der Leyen desde la base de Torrejón de Ardoz (Madrid).



A continuación, Von der Leyen ha garantizado que "ni un solo euro de desarrollo va a ir a un regimen que niega estos derechos", tras recordar que la Unión Europea ya está recibiendo informaciones sobre persecuciones talibán a los disidentes y colaboradores internacionales a pesar de las promesas realizadas por el grupo.



"Escuchamos las palabras de los talibán pero les medimos por sus actos", ha indicado Von der Leyen, quien ha indicado que la operación militar en Afganistán y los años que la comunidad internacional ha pasado ahí "no han sido en vano". "Generaciones han podido estudiar en Afganistan y tenemos que protegerlas", ha declarado.



Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea ha añadido que la UE sigue firmemente comprometida con las ONG, dado que las necesidades humanitarias se han multiplicado en un país con 3,7 millones de desplazados internos, 80 por ciento mujeres y niños. "Tenemos que asegurarnos de que llegan seguros a sus hogares o tienen pespectivas para salir", ha indicado.



Dado el aumento de las necesidades humanitarias, Von der Leyen ha indicado que la Comisión tiene previsto incrementar la partida de ayuda actual para el país centroasiático y "pronto" presentará una nueva protesta.



Von der Leyen ha aprovechado para "agradecer los estados miembros que acogen refugiados en sus familia", en particular España, cuya acogida de estas personas es "un ejemplo del alma europea" en tiempos de necesidad ante la situación actual, que describió de todas formas como "una tragedia y un severo golpe para la comunidad internacional".