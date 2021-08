Afganistán.- Parsons: "Es muy difícil que los atletas afganos puedan venir seguros a disfrutar de los Juegos"

TOKIO, 21 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro)



El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, lamenta que los taekwondistas Zakia Khudadadi y Hossain Rasouli, los dos deportistas afganos que iban a competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio, porque traerles a la cita podría afectar a su seguridad, lo más importante en este momento porque "son seres humanos".



"Son seres humanos y lo primero es mantenerles seguros, que no sufran nada más de lo que ya les causa todo esto. Traerles probablemente les pondrá en más riesgo del que están", advirtió Parsons en una entrevista este sábado a Europa Press a tres días de la Ceremonia de Inauguración del evento.



El brasileño pidió "centrarse en ellos como seres humanos y no como deportistas en este momento". "Lo primero es que se mantengan vivos y sanos y que puedan entrenar para París. Ahora es muy difícil que puedan venir con seguridad a disfrutar de estos Juegos", confesó.



Por otro lado, sí celebró que en Tokio vaya a haber también un Equipo de Refugiados compuesto por seis atletas. "Los atletas refugiados con discapacidad son los marginados de los marginados y es importante que se sepa de ellos, que son un grupo diverso", apuntó.



"El incluirles en la nueva sociedad es algo urgente y necesario y para ello el deporte es una herramienta muy importante. Estamos trabajando con la ONU para tener más programas para refugiados y hay países como Grecia donde su Comité Paralímpico hace un trabajo increíble con los refugiados en su territorio. Queremos expandir esos problemas porque hay una cantidad inmensa de refugiados con discapacidad y no se trata de que todos sean atletas y vengan a los Juegos Paralímpicos sino que creo que el deporte puede ayudarles en un proceso ya tan difícil", sentenció.