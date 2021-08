Afganistán.- España asegura que ha estado "pendiente" de la crisis en Afganistán "desde el primer segundo"

21-08-2021 (I-D) El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa en su visita al dispositivo de atención y acogida de ciudadanos europeos y colaboradores afganos instalado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, a 21 de agosto de 2021, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). Este centro logístico tiene capacidad para un total de 1.000 ocupantes. Ha sido instalado en la base aérea para acoger a los afganos que han salido del país después de que los talibanes se hayan hecho con el control del país. Por el centro de acogida temporal instalado en Torrejón van a transitar todos los afganos que han colaborado con las instituciones europeas durante los años de misión en el país centroasiático, según el Ministerio de Exteriores. En total, las instalaciones provisionales de tránsito instaladas tienen capacidad para acoger a hasta 800 personas, con espacios diferenciados para mujeres y niños. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



Reivindica la presencia española en el país: "Estos últimos 20 años en Afganistán no han sido en balde"



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado que la presencia española de "los últimos 20 años en Afganistán no han sido en balde" y ha asegurado que el Ejecutivo ha estado "pendiente" de la situación de la crisis afgana "desde el primer segundo", tras las críticas recibidas por parte de la oposición y en su primer acto público tras pasar unos días de vacaciones en Lanzarote.



"Estamos en las duras y en las maduras", ha dicho el presidente, que ha comparecido este sábado tras visitar el campamento temporal instalado para desplazados afganos en la base aérea de Torrejón de Ardoz junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.



"Afganistán no es un lugar ajeno a España", ha afirmado Sánchez, que ha destacado que la presencia española en la provincia de Badghis y las infraestructuras desarrolladas han ayudado a "sembrar" una "cierta estabilidad".



"En estos 15 años, gracias al esfuerzo de todos, hemos sembrado y esperamos que en un futuro esa siembra germine en una mayor prosperidad, seguridad y libertad del pueblo afgano", ha resaltado.



El presidente del Gobierno ha destacado la "solidaridad" entre los Estados miembros de la UE para hacer frente a la situación en Afganistán, ha agradecido el trabajo que están realizando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y personal diplomático y ha reivindicado la memoria de todos los españoles fallecidos en el país.



DOS VUELOS PREVISTOS HOY



Sánchez ha reconocido que la situación en Kabul es "altamente compleja y muy preocupante", y ha informado que España tiene previsto dos vuelos más para hoy: "uno a las seis de la tarde con personal vinculado al servicio de Exterior y uno a las nueve de la noche con personal vinculado a este país", ha detallado.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han felicitado a España por su labor de acogida con los refugiados. "España ha demostrado su solidaridad y su responsabilidad. Es un ejemplo de lo que es el alma de Europa en su mejor expresión", ha afirmado Von der Leyen.



Por su parte, Charles Michel ha expresado su "gratitud" al presidente español por su iniciativa, que ha calificado como una muestra de "dignidad".



LOS TALIBÁN COMO INTERLOCUTORES



Preguntado acerca de si los talibán son interlocutores válidos de la UE y de España de cara al futuro, Sánchez ha recalcado que "serán los actos los que dirán cuál es el grado de credibilidad de los talibanes en esta etapa que se abre en Afganistán".



"A partir de ahí se podrá juzgar, ahora mismo lo importante es dar respuesta a una demanda de buena parte de la población afgana de salir y de ser repatriados a países con los que han estado colaborando estos últimos 20 años", ha añadido.



COMPARECENCIA EN EL CONGRESO



Por otro lado, el presidente ha asegurado que a lo largo de estos días de crisis, tanto el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como el titular de la cartera de Exteriores, José Manuel Albares, "han estado en contacto con los portavoces parlamentarios" de los distintos grupos políticos. "Todos ellos van a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de esta crisis, de lo que está haciendo España", ha agregado Sánchez.



Además, el presidente ha apuntado que en los últimos días ha recibido "múltiples mensajes" de presidentes autonómicos y de alcaldes para ofrecerse a acoger refugiados de Afganistán. "Ese ejemplo de unidad que está dando España y Europa es con lo que me quedo", ha apostillado.



A la visita de Sánchez, Von der Leyen y Michel al campamento temporal para desplazados afganos se han sumado también el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá.



Todos han recorrido las instalaciones habilitadas para recibir a los refugiados que han colaborado tanto con España como con las instituciones europeas.



Sánchez ha detallado que son 800 las personas que caben en el campamento y que la media de estancia en la base es entre uno y dos días. "Todos los países de la UE están asumiendo su cuota", ha remarcado el presidente del Gobierno, preguntado sobre la reubicación de los afganos por los Veintisiete.