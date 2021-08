Wall Street sube impulsado por tecnológicas, pero se encamina a pérdidas semanales

Por Devik Jain

20 ago (Reuters) -El Nasdaq lideraba los avances en Wall Street el viernes, impulsado por la fortaleza de las acciones tecnológicas, aunque la preocupación por una menor recuperación económica y la posible reducción de estímulos hacían que el Dow y el S&P se encaminaran a su peor semana desde mitad de junio.

* A las 1500 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 144,25 puntos, o un 0,41%, a 35.039,02 unidades; el índice S&P 500 subía 24,65 puntos, o un 0,55%, a 4.430,74 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 14427 puntos, o un 0,99%, a 14.687,25 unidades.

* Amazon.com, Apple Inc, Alphabet Inc -propietario de Google-, Nvidia Corp, Microsoft Corp y Tesla Inc, que encabezaron el ascenso récord de Wall Street desde los mínimos pandémicos del año pasado, mejoraban entre un 0,3% y un 1%.

* Nueve de los 11 principales sectores del S&P mejoraban en las primeras operaciones. No obstante el sector energético del S&P acumulaba una caída del 8% en la semana, en camino a su peor desempeño desde septiembre del año pasado.

* Acciones relacionadas con los viajes como las líneas de cruceros cedían hasta un 0,6%, mientras los países asiáticos anunciaban más restricciones drásticas y confinamientos más largos para sus ciudadanos en un intento por combatir un alza en las infecciones causado por la altamente contagiosa variante Delta del coronavirus.

* "Las crecientes preocupaciones por el debilitamiento de la economía, la reducción de estímulos de la Fed y la variante Delta estaban presentes en el pensamiento de los operadores, y cuando mezclas todo eso con un agosto estacionalmente débil y la llegada del periodo de septiembre, el resultado es una de las peores semanas que hemos visto en un par de meses", dijo Ryan Detrick, de LPL Financial.

* La atención está puesta ahora en la conferencia anual que celebrará la próxima semana la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyoming, a la espera de saber si anuncia sus siguientes pasos.

* En la semana, el Dow Jones -que incluye acciones destacadas- y el referencial S&P 500 cedieron un 1,5% y un 1%, respectivamente, mientras que Nasdaq, con gran peso tecnológico, perdió un 1,3%, su peor semana desde mediados de julio.

(Reporte de Devik Jain y Medha Singh en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)