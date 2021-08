Vitol, Trafigura enfrentan años de restricción en México

Norma Rocio Nahle Garcia in Villahermosa, on Aug. 19.

(Bloomberg) -- Vitol Group y Trafigura Group, ambas excluidas de nuevos contratos comerciales de petróleo con el productor estatal de México por presunta corrupción, estarán sujetas a la prohibición al menos hasta fines de 2024 mientras el Gobierno revisa la conducta de otros operadores de materias primas, dijo Rocío Nahle, secretaria de Energía.

Petróleos Mexicanos no otorgará nuevos contratos a Vitol y Trafigura —dos de las empresas de corretaje de materias primas más grandes del mundo— durante al menos el resto del mandato de seis años de Andrés Manuel López Obrador, dijo Nahle a Bloomberg News durante una entrevista. El Gobierno mexicano revisa actualmente la conducta de otras corredoras de petróleo y suspenderá trabajos con cualquier empresa que haya cometido actos indebidos, dijo.

En los últimos años, las operadoras de materias primas más poderosas del mundo se han enfrentado a investigaciones por soborno y corrupción en una ofensiva mundial que se extiende desde Estados Unidos y Suiza hasta Brasil y México. López Obrador llegó al poder con promesas de reactivar al gigante petrolero estatal de México y reducir la influencia de los operadores privados de energía que a menudo calificaba de corruptos.

“Los que están mal, los que actúan con corrupción, no deben estar en México”, dijo el jueves Nahle, de 57 años, aliada de López Obrador y quien también preside la junta de Pemex, en sus oficinas en Villahermosa, en el estado de Tabasco, al sudeste de México. “Estamos trabajando para dejar a un país con buenas prácticas”.

Trafigura no considera que haya base alguna para la suspensión de nuevos negocios. Sus políticas y procedimientos de cumplimiento fueron revisados ​​por completo y un asesor externo independiente determinó que cumplen con el estándar más alto requerido por la ley en todas las jurisdicciones en las que opera Trafigura, dijo un portavoz de la firma. Trafigura refuta enfáticamente cualquier acusación o sugerencia de corrupción, dijo el portavoz.

Representantes de Vitol no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Anteriormente, Vitol ha indicado que está comprometida con el cumplimiento de la ley y que cuenta con políticas, procedimientos y controles contra el soborno y la corrupción en todas sus actividades comerciales.

En diciembre, la rama comercial de Pemex, PMI, suspendió nuevos negocios con Vitol luego de que la firma accediera a pagar US$160 millones por cargos de conspiración para sobornar en Brasil, México y Ecuador. Las acusaciones incluían sobornos pagados a funcionarios de Pemex apenas el año pasado. El Gobierno y el productor mexicano iniciaron su propia investigación sobre Vitol.

En julio, PMI prohibió temporalmente nuevos contratos con Trafigura, aunque respetan los acuerdos existentes. Trafigura negó las acusaciones de corrupción.

Cobertura

Nahle dijo igualmente que México está en el proceso de cubrir los precios de exportación del petróleo, pero declinó dar detalles o decir si el país ya comenzó a comprar opciones en el mercado.

“La Secretaría de Hacienda está en eso”, dijo. Al igual que lo hacen “todos los años, están analizando el camino”.

La cobertura del país para protegerse contra las fluctuaciones de precios en el mercado internacional es el mayor acuerdo anual de petróleo en Wall Street y generalmente atrae un gran interés de banqueros, operadores y observadores de productos básicos. Arturo Herrera, quien recientemente renunció como secretario de Hacienda, dijo en febrero que México estaba adoptando un nuevo enfoque para el programa de cobertura, con el objetivo de extender sus compras en el tiempo y posiblemente comprar seguros durante el mismo año para el que se requiere la protección.

Dos Bocas

Nahle dirige los planes de refinería de México desde antes de convertirse en secretaria de Energía, y López Obrador en presidente. En 2017, la entonces congresista recorrió el complejo de refinación más grande del mundo en India, tomando como modelo la gigante planta Jamnagar de Reliance Industries Ltd. para la refinería Dos Bocas, que según los planes produciría 240.000 barriles por día en el estado natal de López Obrador, Tabasco.

Está programado que Dos Bocas comience a ejecutar pruebas de activación en julio y abra al público unos meses después durante 2022, dijo Nahle. El costo del proyecto se mantiene en US$8.900 millones, más o menos el 10%, dijo.

Además de liderar el proyecto, Nahle redujo la dependencia de México de las importaciones de combustible al aumentar la producción en las seis refinerías existentes en el país. También ha representado al Gobierno en reuniones clave de la OPEP+, sin dudar a veces en disentir con los actores energéticos más poderosos del mundo.

