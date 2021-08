Vicente Moreno: "El Villarreal es una dificultad y una motivación"

El entrenador del Espanyol Vicente Moreno, durante el partido de la primera jornada de LaLiga ante Osasuna. EFE/Villar López

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 20 ago (EFE).- El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, no escondió este viernes en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, durante la rueda de prensa previa al choque del este sábado contra el Villarreal, que el partido "es una dificultad, pero también una motivación".

El técnico, en este sentido, no dudó en ensalzar el nivel del cuadro amarillo: "Es uno de los rivales más fuertes a nivel europeo. Es el campeón de la Europa League y cuenta con una de las mejores plantillas y uno de los mejores entrenadores del continente. Es un equipo que aspira a todo".

Preguntado por el delantero del Villarreal Gerard Moreno, exblanquiazul, el preparador blanquiazul insistió en su nivel. "Es un futbolista que hace muchas cosas bien y tiene una gran calidad, aunque el equipo no depende exclusivamente de él", comentó el valenciano, que esperar "disfrutar" ante su afición.

El compromiso de la familia Roig es uno de los motivos del crecimiento del Villarreal en los últimos años, según Vicente Moreno. "Cuando era seleccionador sub 18 de la Comunidad Valencia, iba a los partidos de fútbol base y les veía ahí. Esto te demuestra su implicación, además del esfuerzo económico", analizó.

En clave estrictamente espanyolista, el entrenador valoró positivamente los dos últimos fichajes del equipo, Manuel Morlanes y Aleix Vidal: "Son dos futbolistas de nivel que nos ayudarán y harán mejor al equipo. Con ellos tendremos más competencia en la plantilla".

Vicente Moreno recupera al mediocentro Sergi Darder, sancionado en la primera jornada. "Es muy importante para nosotros, pero no voy a desvelar si juega de inicio", dijo.

El resto de futbolistas está a disposición del cuerpo técnico, aunque algunos, como el centrocampista Keidi Baré, no han participado en pretemporada.