Unas 10.000 personas tratan de abandonar Kabul, según la ONG italiana Emergency

La policía italiana y el ejército italiano en el aeropuerto Leonardo Da Vinci de Roma antes de la llegada de un vuelo desde Afganistán. EFE / EPA / Redazione Telenews

Roma, 20 ago (EFE).- Unas 10.000 personas están tratando de abandonar Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes y se agolpan en el aeropuerto de Kabul, según la ONG italiana Emergency, cuyo centro para víctimas de guerra en la capital afgana continúa recibiendo heridos de bala.

"El aeropuerto sigue siendo un caos. Parece que alrededor de 10. 000 personas están todavía tratando de tomar cualquier vuelo que les lleve fuera del país", dijo este viernes la ONG en un comunicado, antes de referir que la afluencia de heridos en el hospital ha descendido en las últimas horas, aunque han llegado varios con heridas de bala.

Este jueves, festividad de la Ashura, "un grupo de personas trató de retirar la bandera talibán que había sido izada en varios puntos de la ciudad. La multitud fue dispersada con disparos al aire y nos llegaron varios heridos (...) aunque ninguno parece que recibió los disparos directamente", explico Alberto Zanin, coordinador médico del centro, que se encuentra en la capital afgana.

Además, llegaron al hospital otras cinco personas heridas de bala procedentes del aeropuerto, que "por el momento es el único lugar de la ciudad donde la donde la situación sigue siendo tensa. Es difícil entender lo que está pasando, porque la gente que viene de allí sufre un severo estrés postraumático y no cuenta lo que le ha pasado".

En la actualidad, el número de camas libres en el centro de Kabul es de 20 de un total de 100, lo que permite considerar la admisión de los heridos más graves y no sólo de los que corren peligro de muerte.

En el hospital de Emergency en Lashkar-gah, la situación "parece estar en vías de volver a la normalidad", mientras "sigue preocupando en el valle de Panshir, donde los talibanes aún no han penetrado y la comunidad local se ha autoorganizado para defenderse".

"Por el momento, en nuestro Centro Médico-Cirúrgico de Anabah no estamos recibiendo muchos heridos, pero nos estamos preparando. Por eso, un grupo de enfermeras de nuestro hospital de Kabul con experiencia en heridas de guerra viajará al valle en breve para ofrecer ayuda adicional a los colegas que están acostumbrados a trabajar en un lugar normalmente pacífico", comentó Zanin.

Según la ONG, que lleva años trabajando en el país, aunque la situación en Kabul se está estabilizando, persiste la incertidumbre y la preocupación entre la población civil.

"Hay varias personas en nuestro hospital que nacieron después de la intervención de la OTAN y están experimentando por primera vez un cambio de régimen", explicó Zanin, que agregó que han sido los civiles las mayores víctimas de la violencia de estos últimos días, pues suponen entre l 90 y el 95 por ciento de los hospitalizados.