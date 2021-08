Una Serie A sin dueño

EFE/EPA/Alessandro Di Marco/Archivo

Roma, 20 ago (EFE).- El Inter de Milán, huérfano del belga Romelu Lukaku; el Juventus Turín, pendiente del futuro del portugués Cristiano Ronaldo; el Atalanta, con la dupla colombiana Duván Zapata y Luis Muriel; el Milan del sueco Zlatan Ibrahimovic o el Nápoles de Luciano Spalletti arrancan este fin de semana la nueva temporada de la Serie A, una de las más igualadas de siempre.

Las ventas de un Inter en crisis económica que ha perdido a Lukaku y al marroquí Achraf Hakimi, el regreso de Massimiliano Allegri al Juventus, el hambre de un Atalanta que sigue brillando por su gestión deportiva, el entusiasmo del Milan y la competitividad del Nápoles mezclan las cartas en una Serie A que empieza sin un dueño claro ni un verdadero favorito.

La crisis económica, agravada por el coronavirus, hundió a clubes como el Inter, que tuvo que sacrificar a dos de sus piezas clave, Lukaku y Achraf, además de ver cómo Antonio Conte se despedía, al no confiar en el proyecto deportivo, para aliviar su situación.

El cuadro milanés apostó para el banquillo por Simone Inzaghi, extécnico del Lazio, y fichó al bosnio Edin Dzeko, de 35 años, para cubrir la pérdida de Lukaku. También incorporó al holandés Denzel Dumfries, uno de los mejores de su país en la Eurocopa, para reemplazar a Achraf.

Su campeonato empieza de forma accesible, con un duelo en San Siro contra el Génova en el que los focos estarán puestos en el argentino Lautaro Martínez, quien, al menos de momento, se quedó como principal baza en la delantera.

También el Juventus vive un momento de crisis económica, con pérdidas millonarias que el club intentó aliviar con una imponente ampliación de capital de 400 millones, gracias al apoyo de cinco bancos internacionales.

Ronaldo, que entra en su último año de contrato y que gana 31 millones de euros netos por temporada, rompió su silencio el martes pasado para pedir más respeto y desmentir la larga serie de informaciones circuladas en los medios internacionales sobre su posible salida del Juventus.

De momento, se le vio jugar en un tridente junto al italiano Federico Chiesa y el argentino Paulo Dybala, quien busca relanzar su carrera tras un último año negativo, lastrado por las lesiones, en el que solo marcó cinco goles.

Regresó Allegri, el artífice de los años de oro juventinos, con cinco títulos en cinco años. Fue despedido en 2019 para apostar por un juego más ofensivo, pero ni Maurizio Sarri ni Andrea Pirlo consiguieron mantener su ritmo ganador.

El primer rival será el Udinese, un rival complicado, en particular en casa, pero huérfano del argentino Rodrigo De Paul, fichado por el Atlético Madrid.

En un contexto en el que los tradicionales grandes de Italia pagan la crisis económica, el Atalanta sigue como ejemplo de club virtuoso: su competente dirección deportiva brilla a la hora de captar talento, con fichajes relativamente baratos que se lucen en el campo y que permitieron convertir el club de Bérgamo en un grupo capaz de tutear a los colosos.

Muriel liderará al equipo en la visita al Torino, en un partido en el que no estará con toda probabilidad Duván, que sigue recuperándose de un problema físico.

Será además la jornada que marca el regreso al "Calcio" del portugués José Mourinho, preparador del Roma, que se estrenará en el estadio Olímpico capitalino contra el Fiorentina del argentino Nico González.

Sin el bosnio Edin Dzeko, el cuadro romanista pagó 40 millones de euros al Chelsea para fichar al inglés Tammy Abraham y completar una delantera en la que también está el español Borja Mayoral.

.

- Programa de la primera jornada:

. Sábado 21 de agosto:

18.30 Inter-Génova

18.30 Verona-Sassuolo

20.45 Empoli-Lazio

20.45 Torino-Atalanta

. Domingo 22 de agosto:

18.30 Bolonia-Salernitana

18.30 Udinese-Juventus

20.45 Nápoles-Venecia

20.45 Roma-Fiorentina

. Lunes 23 de agosto:

18.30 Cagliari-Spezia

20.45 Sampdoria-Milan.

Horas CET (-2 GMT).

Andrea Montolivo