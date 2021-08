Un 86,9 % de los adultos mayores en Venezuela viven en la pobreza, según ONG

La responsable de proyectos de la ONG Convite, Francelia Ruiz, habla durante la presentación del informe anual sobre el acceso a la salud y el envejecimiento poblacional en Venezuela, hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña R.

Caracas, 20 ago (EFE).- Un 86,9 % de las personas mayores en Venezuela viven en situación de pobreza, según indicó este viernes la ONG Convite, que se dedica a la promoción de derechos sociales, al presentar su informe anual sobre el acceso a la salud y el envejecimiento poblacional en el país.

"(El) 86,9 % de las personas mayores en nuestro país viven en situación de pobreza", dijo la directora de proyectos de Convite, Francelia Ruíz, al presentar el informe.

Explicó que la organización emprendió el año pasado una investigación en la que entrevistaron a 1.202 personas mayores en el país y se encontraron "datos alarmantes", como que el 42 % de las personas consultadas "dicen haber tenido que reducir las porciones de comida".

De esas más de 1.202, "(un) 20 % nos dijo que come carne solo una vez cada 15 días y, además, solo el 9 % de los encuestados nos dijo que logra cubrir su requerimiento básico".

Destacó, asimismo, que uno de los datos que más les llamó la atención es que el 66 % indicó "que extraña comer pescado", pues argumentan que por los "altos costos no pueden tener acceso a este alimento".

Ruíz recordó que la pensión de los adultos mayores en Venezuela no supera los 5 dólares mensuales y muchos de ellos tienen que acceder a medicamentos para tratar enfermedades comunes, como hipertensión o diabetes y que los mismos tienen precios elevados.

En ese sentido, también se refirió al índice de escasez de medicinas que llevan viviendo desde 2016 y dijo que se ha reducido, debido a que el Estado ha levantado restricciones sobre la industria farmacéutica.

Según indicó, el "último índice de escasez general -de medicamentos- se ubicó en 43,6 % para hipertensión, diabetes, infecciones respiratorias agudas, diarreas, depresiones y convulsiones".