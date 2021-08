Toni Martínez busca ser máximo goleador en solitario

EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO/Archivo

Lisboa, 20 ago (EFE).- El delantero Toni Martínez buscará en la tercera jornada de la Liga lusa colocarse como máximo artillero del campeonato en solitario, ya que, tras los dos primeros encuentros al servicio del Oporto, lleva tres dianas, las mismas que Pote (Sporting), que la pasada campaña fue el "pichichi" portugués.

Si la pasada jornada el murciano anotó los dos goles del Oporto, que se impuso por 1-2 al Famalicão, el domingo buscará continuar su buena racha en Madeira durante el partido que disputarán ante un Marítimo que entrena el español Julio Velázquez.

El Oporto cuenta sus dos primeras jornadas por victorias, mientras que el Marítimo sumó sus primeros puntos el pasado fin de semana tras vencer al Belenenses por 1-2, con el tinerfeño Jorge Sáenz, cedido por el Valencia CF, entre los titulares del conjunto insular.

Uno de los encuentros más esperados de la tercera jornada lo disputarán mañana sábado el Gil Vicente y Benfica, ambos en la parte alta con seis puntos.

Del lado de la escuadra de Barcelos, el delantero español Fran Navarro (internacional sub-19 formado en la cantera del Valencia), que lleva dos tantos en el campeonato y que, junto con el brasileño Samuel Lino, son los goleadores del Gil Vicente.

Por su parte, el Benfica, que viene de vencer por 2-1 en casa al PSV en el partido de ida del último play off de la fase previa de la Liga de Campeones, encara el encuentro con la necesidad de demostrar que, tras la crisis de la pasada campaña, es un serio aspirante al título liguero.

El sábado se completará con el duelo entre el líder, el Sporting de Portugal, y el conjunto del Belenenses, que aún no ha estrenado su casillero de puntos.

El colista Arouca recibe hoy al Famalicão y este viernes también se miden el Moreirense y el Braga de los delanteros españoles Abel Ruiz y Mario González.

El domingo, el Tondela de Ayestarán recibe al Portimonense, ambos con 3 puntos, mientras que el Vitória de Guimarães hará lo propio con el Vizela.

Los dos equipos que ayer jueves jugaron los play off de la Liga Conferencia, Paços de Ferreira (se impuso por 1-0 al Tottenham) y Santa Clara (venció 2-1 al Partizán), disputarán sus encuentros ligueros el lunes.

Los "castores" recibirán al Estoril y los de Las Azores se desplazarán a Oporto para medirse al Boavista.

Carlos García