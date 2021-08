Tenis.-AV.- Tenis.- Rafa Nadal pone fin a la temporada 2021 para recuperarse

27-05-2021 Roland Garros ensalza a Rafa Nadal con una estatua. El tenista español Rafa Nadal ha anunciado este viernes que pone fin a lo que resta de temporada 2021 para centrarse en "recuperar bien" el pie y las molestias que vienen lastrando su año, y que le hicieron renunciar a Wimbledon o a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. DEPORTES CHRISTOPHE GUIBBAUD/FFT



"Hola todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con con mi pie y necesito tomarme un tiempo", anunció en sus redes sociales.



Nadal asegura haberlo consensuado con con su equipo y familia. "Se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien. Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas", lamentó.