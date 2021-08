Sara Carbonero, nueva lección de estilo con un precioso top low cost que no tardará en agotarse

MADRID, 20 (CHANCE)



Disfrutando de su primer verano de soltera tras su separación de Iker Casillas el pasado mes de marzo, Sara Carbonero desprende un brillo especial en cada una de sus apariciones que refleja el buen momento que está atravesando. Viviendo su incipiente relación con Kiki Morente con gran discreción y siempre rodeada de grandes amigas como Raquel Perera, la periodista está inmersa en una etapa en la que no faltan las risas, los buenos momentos e incluso los atrevidos bailes, como ella misma compartió hace unos días a través de su cuenta de Instagram, sorprendiendo con una faceta desconocida que, para qué negarlo, nos dejó boaquiabiertos.



Pero si en algo no ha cambiado esta nueva Sara más relajada, natural y despreocupada es en el 'rollazo' y el estilo que desprende con cada uno de sus looks y que le han consolidado como una de las celebrities mejor vestidas de nuestro país, que consigue convertir en tendencia todo lo que se pone y que agota en cuestión de horas algunas de las prendas que luce en su día a día.



Y, como prueba de ello, el último outfit que nos ha dejado en Instagram durante una improvisada sesión fotográfica en la que Sara, espectacular, desprende sensualidad en el frondoso jardín de la espectacular casa gaditana en la que está viviendo sus vacaciones más especiales.



Un look compuesto por un top y unos cómodos shorts, ideal tanto para ir a la playa como para ver el atardecer mientras degustamos un mojito en una terraza mirando al mar que, además de ponible es de lo más favorecedor y con el que Sara está, simplemente, espectacular.



Los shorts, en tejido dénim y con un original print de lunas, son de la firma Loewe y, para las que les habían 'echado el ojo', sentimos decirles que cuestan la friolera de 495 euros, no aptos para cualquier bolsillo. Eso sí, son ideales y sientan a la periodista como un guante.



Sin embargo, y como contrapunto a esta prohibitiva prenda, Sara ha optado por combinarla con un top low cost de su propia firma, 'Slow Love' que, además ¡está de rebajas! En color blanco roto, con escote recto, y de tirantes, está todavía disponible en la web de la firma por 19.99 euros. ¡Un auténtico 'chollo' que no tardará en agotarse!