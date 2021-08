Saquean cuatro camiones que transportaban ayuda en una carretera de Haití

Personas esperan para recibir comida que repartiría el Programa Mundial de Alimentos, este viernes en Camp Perrin (Haití). EFE/ Orlando Barría

Puerto Príncipe, 20 ago (EFE).- Al menos cuatro camiones de la ONG internacional Food For The Poor fueron saqueados este viernes en la carretera del Sur cuando se disponían a entregar ayuda a las víctimas del terremoto que causó miles de víctimas y destrucción en el suroeste y otras zonas de Haití el sábado pasado.

"Es con indignación que nos enteramos que individuos no identificados han saqueado 4 camiones que iban a llevar ayuda a las poblaciones afectadas", afirmó la organización en una publicación en creole.

La ayuda se destinaba a las regiones de Abricot, Pestel, Jérémie y la isla de Caimite, todas ellas muy afectadas por el terremoto que, según informes parciales, dejó 2.189 muertos, 12.268 heridos, 332 desaparecidos, 52.953 casas destruidas y 77.006 dañadas.

Dos camiones fueron asaltados frente a la comisaría de Dichiti, otro entre Camp Perrin (cerca de Les Cayes) y otro en Rivière Glace, precisó la información.

"Estamos indignados y entristecidos por este acto", agregó la nota, en la que Food For The Poor expresó su condena al saqueo.

La organización afirmó que "este acto entristece" y pidió a las autoridades garantizar la seguridad en las carreteras que se utilizan para hacer llegar las ayudas a los afectados por el sismo de 7,2 en la escala de Ritcher.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró este viernes una sesión virtual extraordinaria para analizar la crisis humanitaria en la azotada nación caribeña, que congregó a ministros y viceministros de distintos países miembros y socios de esta organización, así como a representantes de instituciones regionales de financiación regional.

En la cita también estuvo presente el primer ministro haitiano, Ariel Henry.