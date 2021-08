Santos homenajea a "Seo Maneco", empleado del club desde hace más de 60 años

Sao Paulo, 20 ago (EFE).- A Manoel Gomes de Lima todo el mundo lo conoce en Vila Belmiro como "Seo Maneco". Es patrimonio vivo del Santos, con el que trabaja desde que tenía 12 años. Este viernes, con 75 primaveras a sus espaldas, recibió un sentido homenaje rodeado por algunas de las leyendas del club brasileño.

"Seo Maneco" es el empleado más antiguo de la histórica entidad deportiva fundada en 1912 y de la que emergieron leyendas del fútbol mundial como Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'.

Desde 1986 se desempeña como administrador del templo santista, el estadio Urbano Caldeira, popularmente conocido como Vila Belmiro, aunque su vínculo con el club empezó muchas décadas antes.

Nacido el 7 de junio de 1946, llegó cuando Pelé comenzaba a escribir su leyenda con la zamarra blanquinegra, a finales de la década de los 50.

Su primer trabajo en el Santos consistió en contar el dinero de una porra creada para ayudar a pagar las facturas del club. Tenía apenas 12 años.

En 1962 pasó a ser mensajero y desde entonces fue ocupando diferentes puestos hasta el actual: administrador de la cancha.

En todo este tiempo ha visto crecer desde los míticos Pelé, Coutinho o Pepe hasta figuras más recientes como Elano, Gabriel Barbosa 'Gabigol' o Neymar. Desde el club insisten en que es como un "gran padre". Cuida de todo y de todos.

Su historia es el fiel retrato de este país, la de una familia de migrantes.

"Seo Maneco" nació en la localidad de Santo Antonio da Gloria, en el estado de Bahía (noreste), pero cuando aún era un niño, él y su familia se mudaron a 2.300 kilómetros de distancia, a Santos, en el estado de Sao Paulo (sureste). Un cambio radical en todos los sentidos.

¿El motivo? Su padre comenzó a trabajar en el puerto de la ciudad paulista, el más grande de Brasil y uno de los más importantes de Latinoamérica.

Hoy, después de toda una vida dedicada al Santos, "Seo Maneco" quedó inmortalizado en una de las paredes del estadio, con un mural de su rostro, obra del artista Beto Bandeiras y que fue descubierto este viernes en un acto en el que participaron familiares, directivos e ídolos del club, como Pepe y Mengálvio, entre otros.

"Todo este tiempo que he estado con ustedes solo he tenido alegrías. Todo lo que tengo se lo debo al Santos FC. Aquí está mi vida, mi corazón. Todo el mundo siempre me trató muy bien aquí, desde que me incorporé de joven hasta hoy. Muchas gracias", afirmó emocionado.

Por su parte, el vicepresidente del Santos, José Carlos de Oliveira, dijo en el acto sentir una "enorme satisfacción" de rendirle tributo a "una persona que está" en el club "hace más de 60 años".

"'Seo Maneco' merece mucho más y para el Santos es un orgullo. Vivimos en una época en que los trabajadores cambian varias veces empresa. Felicidades y espero que continúe siempre con nosotros", afirmó el directivo.