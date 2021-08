Retiro de vehículos eléctricos Bolt le costará US$1.000M a GM

A General Motors Co. (GM) Chevrolet Bolt electric vehicle (EV) charges outside of the company's Renaissance Center world headquarters complex in Detroit, Michigan, U.S., on Tuesday, June 12, 2018. The automaker still has a financial investment in Lyft Inc. but has no active projects underway with the ride-hailing platform, said GM chairman and chief executive Mary Barra before the company's annual shareholders meeting.

(Bloomberg) -- General Motors Co. estará retirando del mercado más de 73.000 de sus vehículos eléctricos Bolt a un costo de US$1.000 millones debido al riesgo de que sus baterías se incendien.

El retiro será la ampliación de una acción similar del mes pasado, cuando el fabricante descubrió un defecto en la batería que alimenta al vehículo eléctrico. La medida afecta los vehículos eléctricos Bolt EV y a los vehículos utilitarios eléctricos Bolt de los años 2019, 2020, 2021 y 2022, dijo el fabricante de automóviles en un comunicado este viernes. GM estará reemplazando los módulos de batería en esos vehículos.

El fabricante de automóviles dijo estar “cumpliendo los compromisos” de su proveedor de baterías. LG Chem Ltd. de Corea del Sur.

Los gastos relacionados con los incendios de baterías ya habían afectado las ganancias trimestrales más recientes de GM. En su último reporte, la compañía dijo que tuvo que gastar US$800 millones en un retiro emitido a fines del mes pasado de casi 69.000 Chevy Bolts debido al riesgo de incendios por baterías defectuosas de LG Chem.El resto de los vehículos modelo 2019 y los autos modelo 2020 no estuvieron sujetos a retiradas anteriores porque usaban baterías fabricadas en EE.UU.

