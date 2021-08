¿Quiere separarse de su amante y no sabe cómo? Star+ presenta "Terapia alternativa"

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 20 ago (Reuters) - Una pareja de amantes acude a una psicóloga con un objetivo: separarse para terminar con el engaño a sus familias. Pero el proceso llevará a la excéntrica terapeuta a reinventar su tratamiento en una nueva serie de televisión de Star+ producida en Argentina para Latinoamérica.

"Terapia alternativa" es parte de la oferta de contenido original latinoamericano de Star+, la nueva plataforma de streaming para adultos de Disney, que será lanzada el 31 de agosto en América Latina como un servicio independiente de Disney+ de entretenimiento y deportes.

Ir al psicólogo es habitual para muchos argentinos y un tema que ha recorrido el cine, la literatura y el teatro. Esta vez, la serie propone un abordaje original por los métodos poco convencionales de la terapeuta para tratar a una pareja que, a la inversa de lo que sucede en las historias tradicionales, pone todo su esfuerzo para separarse.

"Es una serie que interpela al público, es una serie original, divertida, que va a inquietar y va a sacudir ciertos paradigmas y ciertos tabúes", dijo a Reuters el actor chileno Benjamín Vicuña, quien interpreta a uno de los amantes junto a Eugenia "China" Suárez, en una entrevista reciente por Zoom junto a otros miembros del elenco.

La comedia dramática de 10 capítulos fue dirigida por Ana Katz y Jazmín Stuart y protagonizada además por Fernán Mirás, Julieta Cardinali y Carla Peterson, quien interpreta a Selva, una psicóloga que cobra en dólares y hace a sus pacientes hablarles a las plantas.

"Son dos personas que tienen por un lado su matrimonio y por otro lado se enamoraron de otras personas. No por eso quieren dejar a sus parejas. Lo que hacen (los realizadores) es ponerlas en un barco más actual y no bajar la línea moral de que si estás casado no te podés enamorar de otra persona, porque eso no es real", dijo Cardinali, quien interpreta a la esposa de Vicuña.

Si bien la terapia es un tema muy arraigado en la cultura de Argentina, que tiene más psicólogos por habitante que Estados Unidos, Francia y Brasil, según la Organización Mundial de la Salud, los actores esperan que la serie despierte interés en otros países del mundo por abordar una temática humana.

