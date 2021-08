Presentan cargos contra el hombre que causó alerta de bomba en el Capitolio

Un hombre que provocó el jueves una alerta de bomba en el Capitolio de Estados Unidos fue acusado este viernes de amenazar con explosivos y con un arma de destrucción masiva. EFE/EPA/SHAWN THEW/Archivo

Washington, 20 ago (EFE).- Un hombre que provocó el jueves una alerta de bomba en el Capitolio de Estados Unidos fue acusado este viernes de amenazar con explosivos y con un arma de destrucción masiva.

El detenido Floyd Ray Roseberry, que se entregó ayer a las fuerzas de seguridad tras estacionar una camioneta frente a la Biblioteca del Congreso y asegurar que portaba un artefacto explosivo, compareció este viernes ante un tribunal del Distrito de Columbia, donde está Washington.

Durante la vista, según el diario The Washington Post, Roseberry aseguró que no había tomado su "medicina para la cabeza" en los últimos dos días y relató que interrumpió sus estudios en octavo grado para ir a trabajar y que posteriormente los retomó hasta obtener un certificado de bachillerato y una licencia de soldadura.

El juez Zia M. Faruqui ordenó que el individuo permanezca encarcelado y que sea sometido a un examen de competencia.

Además, el magistrado indicó que no anunciará ninguna decisión sobre el caso hasta que el acusado reciba su medicamento, sin que se especificara cuál es su condición médica.

Faruqui advirtió, sin embargo, a Roseberry que puede enfrentar cadena perpetua.

El padre del acusado, quien también se llama Floyd Roseberry, dijo, según el Post, que su hijo había sufrido problemas mentales en el pasado y que en ocasiones amenazó con violencia.

Esta declaración la ratificó la exesposa del detenido, Crystal Roseberry, quien describió el temperamento de su expareja como volátil y con una historia de inestabilidad mental.

Brenda y Charles Humphries, tíos de Roseberry, aseguraron que estuvo angustiado por la muerte de su madre hace unos años.

Roseberry activó este jueves una alarma de bomba en los alrededores del Capitolio después de que en abril pasado un conductor embistiera con su vehículo una de las barricadas instaladas para proteger la zona, lo que dejó un policía muerto y otro herido.

Además, el complejo, que alberga el Legislativo estadounidense, fue asaltado el 6 de enero por seguidores del expresidente Donald Trump (2017-2021) que intentaban interrumpir una sesión del Congreso en la que se validó el triunfo del actual mandatario, Joe Biden, en los comicios de noviembre pasado. Ese hecho se saldó con cinco muertos.

Un familiar de Roseberry dijo a la Policía, de acuerdo con documentos judiciales citados por el Post, que el sujeto había expresado "opiniones antigubernamentales" y su intención de viajar a Virginia o la ciudad de Washington para llevar a cabo "actos de violencia". En un video que colgó en las redes sociales, el individuo pedía la renuncia de Biden.