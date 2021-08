Portaltic.-The Elder Scrolls V: Skyrim se actualizará para la nueva generación de consolas el 11 de noviembre

20-08-2021 The Elder Scrolls V: Skyrim cumple diez años. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA BETHESDA



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



El videojuego de rol y fantasía The Elder Scrolls V: Skyrim celebrará su décimo aniversario el 11 de noviembre con el lanzamiento por primera vez en la nueva generación de consolas PS5 y Xbox Series X y S, donde recibirá una versión mejorada.



La edición especial del décimo aniversario de The Elder Scrolls V: Skyrim añadirá una serie de contenidos especiales para los propietario de la versión más reciente del juego, la Special Edition, así como para los suscriptores de Xbox Game Pass, como ha anunciado Bethesda -propiedad de Microsoft-, la desarrolladora de Skyrim, en un comunicado.



Entre los nuevos contenidos que llegan al videojuego se encuentran la pesca, el modo supervivencia e incluso nuevas misiones protagonizadas por los Santos y los Seductores.



No obstante, las principal novedad la obtendrán los propietarios de la Skyrim Special Edition y suscriptores de Xbox Games Pass que sean propietarios de PlayStation 5 y Xbox Series X y S, ya que el 11 de noviembre recibirán una versión del juego adaptada a las nuevas consolas.



Asimismo, Bethesda ha anunciado también una versión conmemorativa del videojuego por su décimo aniversario, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, que además de los nuevos elementos de la versión especial, contiene el juego completo, las tres expansiones y más de 500 contenidos únicos como misiones, mazmorras, jefes, armas y conjuros.