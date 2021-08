Portaltic.-Ghost of Tsushima: Director's Cut ya está disponible para PS5 y PS4

20-08-2021 Ghost of Tsushima: Director's Cut POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



Ghost of Tsushima: Director's Cut, la nueva edición del videojuego de acción de Sucker Punch ambientado en el Japón medieval y protagonizado por un guerrero samurai, está disponible para las consolas PS5 y PS4 en exclusiva desde este viernes.



La edición original de Ghost of Tsushima se lanzó originalmente en julio del año pasado, con su llegada a PS4. El título pone al jugador en la piel del guerrero Jin Sakai, que busca luchar contra la invasión mongola de la isla japonesa de Tsushima, en 1274. Para ello este samurai debe reiventarse y convertirse en el 'fantasma'.



Ahora, la edición Director's Cut, además del juego original, incluye la primera expansión, Iki Island, que lleva a Jin Sakai a la isla Iki a través de una nueva historia complementaria con nuevos mini juegos y enemigos, así como kits de armas y objetos.



Ghost of Tsushima: Director's Cut marca la llegada de este videojuego de forma nativa a la nueva consola PS5, pero también está disponible para PS4. Tiene un precio de 29,99 y 19,99 euros, respectivamente, para quienes ya tengan el juego principal.



En la nueva consola de Sony, los jugadores disponen de funciones como la resolución 4K y 60fps, con carga ultrarrápida y respuesta háptica a través del mando DualSense de PS5 y el audio 3D.