Por la fecha 18 de la zona B se enfrentarán Boca Unidos y Racing (Cba)

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Boca Unidos no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Chaco For Ever. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate.

Racing (Cba) sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Sp. Las Parejas. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates.

Boca Unidos y La Academia se medirán mañana a las 16:00. El encuentro correspondiente a la fecha 18 de la zona B de Argentina - Torneo Federal A 2021 se disputará.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias.