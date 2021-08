Perú recupera a Guerrero para medirse a Uruguay, Venezuela y Brasil

En la imagen, el delantero peruano Paolo Guerrero. EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Lima, 20 ago (EFE).- El goleador Paolo Guerrero es la gran novedad de la convocatoria de la selección peruana para afrontar los partidos de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022 frente a Uruguay, Venezuela y Brasil.

También vuelven a la lista del seleccionador Ricardo Gareca los delanteros Raúl Ruidíaz y Edison Flores y el mediapunta Gabriel Costa.

Ninguno de los cuatro estuvo en la Copa América, donde el técnico argentino hizo rodar a una serie de jugadores que ahora espera integrar para estos decisivos partidos de eliminatorias.

Mientras Guerrero y Flores acaban de reaparecer con el Internacional brasileño y el DC United estadounidense tras superar distintas lesiones, Ruidíaz y Costa están en racha con goles anotados con el Seattle Sounders estadounidense y el Colo Colo chileno, respectivamente.

"Guerrero y Flores fueron los goleadores más importantes en la eliminatoria pasada. Para nosotros es importante que Flores esté convocado", recordó Gareca.

"Ruidíaz es el delantero con mejor presente en cuanto a su producción futbolística. Vivimos expuestos a las críticas y para él no son un problema. Nosotros confiamos en él", agregó el seleccionador sobre la vuelta de 'la Pulga', objeto de críticas por su discreto número de goles con la selección.

El técnico anticipó que contempla jugar con dos delanteros y se mostró expectante por tener al mismo tiempo en el equipo a Guerrero y a Gianluca Lapadula, que fue el goleador de la Blanquirroja en la Copa América.

Fuera de la convocatoria de 24 jugadores se quedó el delantero mexicano nacionalizado peruano Santiago Ormeño, ya que Gareca quiere esperar a que tenga más continuidad y presencia en las alineaciones titulares del León, donde recientemente acaba de recalar el artillero.

Tampoco fueron convocados los jugadores del América, Pedro Aquino, y del Boca Juniors, Carlos Zambrano, quienes vuelven a quedarse fuera de la lista tras no haber estado presentes en la Copa América.

Sobre Zambrano, Gareca descartó que exista una mala relación con el defensa central después de que este declarase que lleva tres meses sin comunicarse con el seleccionador.

"No se ha roto anda. No me atrevería a romper una relación con un jugador de la selección. No me lo permitiría jamás. Para mí los jugadores son lo más importante sobre todas las cosas. Jamás he tenido ningún problema con ningún jugador, indicó Gareca.

Sobre la lista de 24 jugadores, el seleccionador enfatizó que "están los que tienen que estar" y, en caso de algún inconveniente, recurrirá a jugadores de la liga peruana.

Respecto a los próximos rivales, el seleccionador reconoció que Perú necesita sumar todos los puntos que pueda para escalar posiciones en la tabla, ya que continúa como colista.

"A Brasil la vamos a enfrentar dos veces antes de que termine la primera ronda. No es lo ideal, pero así son las eliminatorias sudamericanas. Es lo que nos toca. Tenemos que prepararnos para eso", dijo Gareca sobre la Canarinha, a la que ya enfrentaron dos veces en Copa América también.

El entrenador argentino reiteró su pedido a las autoridades peruanas para que permitan que ingrese público al Estadio Nacional de Lima.

"Lo importante es que haya gente. Luego la cantidad la pondrá el Ministerio de Salud. Creemos que el fútbol debería activarse de una vez por todas, y más en este tramo final. Es importante que la gente vuelva a los estadios, con los protocolos establecidos", concluyó.

La selección peruana se medirá a Uruguay y Venezuela en Lima el 2 y 5 de septiembre, respectivamente, mientras que el día 9 visitará a Brasil.

La 24 convocados de Perú son los siguientes:

Porteros: Pedro Gallese (Orlando City-USA), José Carvallo (Universitario) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Aldo Corzo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors-ARG), Anderson Santamaría (Atlas-MEX), Luis Abram (Granada-ESP), Christian Ramos (César Vallejo), Alexander Callens (New York City-USA), Miguel Trauco (Saint Étienne-FRA) y Marcos López (San José Earthquakes-USA).

Centrocampistas: Renato Tapia (Celta de Vigo-ESP), Wilder Cartagena (Al Ittihad Kalba-EAU), Christian Cueva (Al Fateh-SAU), Yoshimar Yotún (Cruz Azul-MEX), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö-SWE), Edison Flores (DC United-USA) Raziel García (Cienciano) y Gabriel Costa (Colo Colo-CHI).

Delanteros: André Carrillo (Al Hilal-SAU), Paolo Guerrero (Internacional-BRA), Gianluca Lapadula (Benevento-ITA) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders-USA).